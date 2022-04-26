【Emily】屯門現翻車魚 街坊以為鯊魚

英文讀音似「無喇無喇」

有人噚日朝早8點幾，見到身長約2.5米、背鰭好長嘅大魚喺屯門河游弋，因佢條背鰭經常露出水面，與鯊魚出沒畫面相似，於是報警。警員到場睇咗一陣，曾懷疑佢係一條江豚，因佢冇受傷，環境冇危險，於是收隊。

有船家及潛水愛好者認出佢係主要於深海生活嘅翻車魚，好少喺本港水域出沒。約30名市民就企喺河邊及天橋觀看，有人出動埋望遠鏡、航拍機。之後有船家用快艇在旁護航，試圖將佢引出大海。

港非棲息處 出現原因難料

世界自然基金會香港分會高級海洋保育經理彭莉恩話，根據相片相信呢條係翻車魚，通常係遠洋帶物種，棲息於攝氏十幾度水溫、深300至400米海域，香港海域水深度較淺、水溫較高，唔係佢哋棲息之處，但因資料唔夠，估唔到佢出現嘅實際原因。本港間中會出現罕見海洋物種，因應氣候而改變嘅洋流（Ocean Current）可能係原因之一。彭莉恩提醒，不論翻車魚或其他鯨海豚類海洋生物，都唔建議市民落水近距離接觸，如動物有健康問題，太近距離會令佢哋產生壓力。