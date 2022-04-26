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2022年4月26日星期二
港聞二
倘還拖款 保就業860違規公司准再申 未採實名制 工會憂續「炒舊人換新人」
料下期失業率續升 羅致光稱高峰已過
去年立選開支 馮煒光申報食A4和牛
旅客反彈遜星 學者：港現非航空樞紐 何栢良：熔斷預防作用小 可暫停
三遇航班熔斷損60萬 婚禮取消新郎「崩潰」
應對Omicron 第三針復必泰免疫反應較佳 養和團隊：頭兩針打滅活 再打可選mRNA
批政府年初要長者原址隔離 安老協會倡設防控指揮中心應對第六波
19校呈報陽性 一間復課第二宗 防護中心料社區感染 稱未見學校爆發
27公務員不符「疫苗通行證」缺勤 5人已離職
防癌會允恩恤探訪 助臨終者好好道別
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偷名表出獄再犯案 盜竊癖前男警判感化
鍾劍華：3月就俄烏民調被國安約談 曾接多宗人權反修例案 律師韋智達離港
店東曾被國安帶走 茶飲黃店「提早」結業
支聯會案 鄒幸彤提法律爭議不果
炸藥案囚12年 盧溢燊上訴刑期遭拒
理大外圍暴動案 指揮官稱不知「人踩人」
沙田國慶日衝突 情侶否認暴動
目標2030年煙民⩽5% 「煙草終局」167選委支持
煙民趕尾班車囤貨 加熱煙機銷量升3倍
涉梁錦威黃潤達議辦塞糞 六旬婦否認刑毁
接替郭蔭庶 周一鳴任警副處長
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【明報專訊】（請看附圖）
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