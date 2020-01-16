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大灣區GBA新聞：中原大灣區樓價指數止跌微升

【明報專訊】大灣區樓價現止跌迹象，中原地產最新公布的3月份中原大灣區樓價指數報120.21，較2月份微升0.06%，是自去年8月以來首度回升（見圖）。個別大灣區9+2城市樓價指數當中，則有3個城市按月上升，分別為澳門、深圳及惠州，其中深圳樓價指數升2.84%表現最佳，同時亦結束連續4個月下跌趨勢，是帶動中原大灣區樓價指數錄得輕微升幅的主要因素。

中山跌6.1% 低過大灣推出前

其餘8個城市當中，中山樓價指數跌幅仍然厲害，3月下跌6.1%至91.52，是灣區內地9市當中指數唯一低於100。由於中原大灣區樓價指數以2017年7月1日香港簽訂《深化粵港澳合作，推進大灣區建設框架協議》時期為基礎，設定基數為100，意味中山目前的樓市景氣情况較2017年7月為差；佛山及江門兩市3月樓價指數跌幅亦超過2%，但指數仍高於100，分別為175.83及111.37。

香港方面，3月份樓價指數報105.6，按月跌1.21%，連跌7個月，至2018年4月以來的47個月新低。中原地產住宅部總裁陳永傑表示，3月份香港受第五波疫情嚴重打擊，確診數字屢破新高，經濟活動幾近停頓，買家入市心態轉弱，價量俱跌，令大灣區香港樓價指數跌至近4年新低；內地樓市調控近尾聲，部分城市開始放寬樓市規限，且3月份新年氣氛漸減退，令大灣區城市樓價得到支持，樓價跌幅逐漸收窄。陳永傑又說，隨着香港疫情受控，市况回暖，料樓價已見底，4月份香港將迎接遲來的小陽春，但另一方面，內地多個城市正受疫情威脅而遭圍封，料4月份大灣區指樓亦難免會再度下跌。

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