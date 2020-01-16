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大灣區GBA新聞：疫情衝擊 深圳寫字樓升至22%空置 企業縮規模叫停租賃 甲級淨吸納按季挫八成

【明報專訊】深圳市3月份因應疫情採取全市封管措施，導致寫字樓租務受挫，戴德梁行早前發表的報告顯示，深圳甲級寫字樓今年首季空置率升至22.2%，按季上升2.9個百分點；同時首季的甲級寫字樓淨吸納量（新租面積與擴租面積扣除退租面積）僅錄得6.66萬平方米，按季大幅銳減82.8%，甚至比2020年疫情初期更嚴重。

明報記者 陳子凌

戴德梁行華南區高級董事張曉端指出，寫字樓租賃通常需要經歷一到兩個月時間，今年1月至2月的租約大多在春節前就已決定，但春節後深圳爆發疫情，防控措施不斷升級，隨着市內啟動封管措施，諸多企業轉向居家辦公，且招租中的寫字樓也無法接待租戶，導致大部分洽談中的租約一下子暫停，寫字樓租賃需求明顯降溫。

與此同時，報告亦發現，一些中型企業出於成本考量及對後續業務的不明朗預期，選擇縮減規模，因此寫字樓面積也有所減少；部分小企業亦因擔心疫情抑制行業發展前景，臨時叫停租賃新寫字樓。此外，張曉端稱，香港疫情現狀及通關政策亦制約港企到深圳開寫字樓的需求。

需求減少 供應重升

需求減少的同時，深圳新增寫字樓供應量卻重新上升。據戴德梁行統計，首季深圳新增33.5萬平方米甲級寫字樓入市，而去年全年深圳甲級寫字樓的新增供應量不過35.98萬平方米，換言之今年首季的新增寫字樓供應已幾近去年全年。

在供需失衡之下，深圳今年首季甲級寫字樓空置率按季上升，也是自去年連續4季下降後，空置率再度回升並重返20%以上水平。據戴德梁行年度報告顯示，去年深圳甲級寫字樓空置率降至19.01%，是自2019年以來空置率首次重回20%之內，全年吸納量也達到67.26萬平方米，按年增長66.8%，吸納量是近5年來次高。然而，今年首季吸納量急降至只有6.66萬平方米，甚至比2020年首季、即內地疫情爆發初期的8.6萬平方米吸納量還低。

戴德梁行分析，深圳寫字樓市場的活躍度下降受疫情因素影響較大，因此預期整體復蘇程度將取決於疫情控制及復工復產進度。張曉端進一步表示，儘管疫情下一些商業項目停工會直接影響寫字樓供應量，但預計年內仍將有62.8萬平方米新增寫字樓面積，在需求仍受遏抑之下，深圳甲級寫字樓空置率短期內或將繼續上行。

租金下調 業主增優惠

供過於求之下，深圳寫字樓租金也相應下調，據第一太平戴維斯統計，今年首季深圳市寫字樓平均月租降至每平方米182.9元人民幣，按季下降0.9%，按年亦下降0.6%，除了以價換量，業主給予延長免租期、裝修補貼等優惠的情况亦有所增加。考慮到全年有近百萬平方米的新增供應，寫字樓租賃市場將加劇競爭，全市平均租金料將持續下跌。

相關字詞﹕新冠疫情 深圳寫字樓市場 寫字樓租務 大灣區

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