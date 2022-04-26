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港聞二

老婦肺栓塞亡案專家：放射科兩拒掃描不合理

【明報專訊】83歲老婦2017年因氣促和心悸入住東區醫院，11天後不治，死因研訊昨續審。專家證人、葛量洪醫院心臟科顧問醫生供稱，肺栓塞可致命，須盡快做診斷檢查，惟死者的診斷及治療方案現拖延。她又稱，醫生兩度為死者申請做「緊急」電腦掃描，均被放射科拒絕，認為決定不合理。醫生其後進一步為死者檢查，再申請時獲批，但死者於預定掃描前半小時情况突轉差，延至晚上不治。案件將押後至5月6日裁決。

第三度申請獲批 掃描前半小時轉差

死者周馨馨（終年83歲）因輕微氣促、間歇性心悸，12月17日到東區醫院急症室求醫，27日下午突然惡化，當晚8時許宣告死亡。

為死者解剖的時任東區醫院臨牀病理部副顧問醫生黃穎卓供稱，死者死於肺動脈血栓塞，由左小腿靜脈血栓所致。黃補充，血塊經靜脈到心臟，再到肺動脈，並處於左右肺主幹的分岔處，延伸至大部分主要分支，形成肺動脈血栓塞。

專家證人、葛量洪醫院心臟科顧問醫生范瑜茵引述其報告稱，死者入院後接受兩公升氧氣，但血氧飽和度僅93%。兩名醫生分別於12月21日及翌日為死者申請「緊急」電腦掃描，均被放射科拒絕。死者血氧飽和度其後仍持續偏低，但當時未有不適。直至27日，醫生發現死者二聚體血液檢查（D-dimer）結果呈陽性，為排除她出現肺栓塞風險，再為死者申請「緊急」電腦掃描，終獲接納，安排同日下午4時進行，但死者3時許情况轉差，當晚死亡。

稱理解放射科多超額要求 要考慮前線看法

范瑜茵續說，放射科拒絕申請的決定並不合理，稱理解放射科面對很多超額要求須把關，但要考慮前線醫護看法，醫生亦要與放射科多溝通，才可安排高質量治療。范稱，死者出現氣喘，但醫生沒解決方案或提供適當治療，並忽略會否有其他誘因引致血栓。她認為，當出現肺栓塞的風險達中至高，可處方溶血劑，並重申出現肺栓塞的患者未必有明顯病徵，盡早診斷至為重要。

【案件編號：CCDI-477/18】

（死因聆訊）

相關字詞﹕肺栓塞 放射科 東區醫院 死因研訊

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