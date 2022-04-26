涉梁錦威黃潤達議辦塞糞 六旬婦否認刑毁

【明報專訊】2019年8至10月，前支聯會常委兼前區議員梁錦威及前區議員黃潤達的辦事處六度遭人刑事損壞，包括門鎖匙孔被糞便塞住、海報被破壞等。涉案六旬無業婦否認6項刑事毁壞罪，昨於西九龍裁判法院開審。梁錦威供稱，有日回到辦事處時，發現門外佈滿雜物，門鎖被塞入異物，門鎖下方「好污糟」，形容「唔敢掂、望落似糞便」，遂報警，事後花了數百至1000元更換門鎖。
梁稱2019年不時遭滋擾 設CCTV
控罪稱，被告鄧小玲（61歲）於2019年8月4日至10月27日，在葵涌葵涌邨曉葵樓31號地下，損壞屬於梁錦威及黃潤達的共70張海報、5道門及一個鎖頭，總值1486元。
梁錦威已就六四集結案及支聯會拒交資料案服刑完畢。他供稱，自2012年起擔任區議員，辦事處位於葵涌邨曉葵樓地下，前區議員黃潤達的辦事處則位於旁邊，兩辦事處相隔一條通道，兩人互有交流。
辯方質疑未睹事發無法談案 梁不同意
梁稱，兩人辦事處於2019年不時遭滋擾，遂設置閉路電視。同年8月8日梁回到辦事處時，發現門外佈滿雜物，門鎖被塞入異物，門鎖下方有糞便，遂報警。梁續稱，黃潤達的辦事處外貼上寫有「齊罷工」、「8月5日罷工」及「下台」的海報，均被撕去及劃花，事後須重新印刷。辯方盤問時質疑，梁看不到事發經過，故無法談及案發事件，梁不同意。
黃潤達則供稱，8月4日回辦公室時看到被人「整污糟」，紙張及標籤遭破壞。他又稱，放置門外的文具被取走、紙條損壞，門鎖亦曾被塞入糞便。庭上亦播放數段閉路電視片段，看到有人在門外破壞及丟下雜物。案件今續。