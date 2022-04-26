港聞

港聞二

煙民趕尾班車囤貨 加熱煙機銷量升3倍

【明報專訊】本港周六起禁進口及售賣電子煙及加熱煙等，不少煙民趕「尾班車」囤貨，有加熱煙店銷量升3倍，有電子煙店謂有人儲一年存貨。物流業界則擔心，禁另類煙入境會令其他內地廠商一併減運貨到港，靠再包裝併貨賺錢的物流公司生意會大跌，或掀結業潮。

禁售新興煙後，市民仍可吸食或管有相關產品。香港電子煙協會主席陳民輝在旺角的店舖本月生意升兩至三成，不少人買足半年貨，有外籍人士更花6000多元買一年存貨。陳曾考慮司法覆核，但因勝算低打消念頭。他說本港約280間電子煙店，修例後已逐一結業，至今約剩30間。在深水埗開店的加熱煙關注組成員關先生稱，本月初按正常貨量入貨，月中已沽清，有熟客一次過買15至16部可用1年多的煙機，估計本月最終可賣2000部煙機，銷量較平日升3倍。

關注組稱內地沒全禁 食衛局：吸煙率異

加熱煙關注組召集人盧啟律稱，內地下月生效的《電子煙管理辦法》沒全禁售電子煙，僅禁煙草口味以外的調味電子煙，質疑未跟國家標準；而日後兩地通關，入境不能帶煙亦影響旅遊業。

物流業憂失「執貨」轉口生意

新例生效後，以空運及船運轉口另類煙獲豁免，但禁陸路轉口及入境。香港物流商會主席鍾鴻興稱，內地生產全球九成電子煙，產品一向先陸路供港，送至市區物流中心，與其他物品一併包裝成集運貨，再空運轉口。他擔心日後電子煙不能入境併貨，其他產品的內地廠商或另找轉口地，本港靠「執貨」賺錢的物流公司生意將大跌。

食衛局稱，沒禁管有另類煙自用，不法分子將有很大誘因供應產品，豁免陸路轉口將增產品流入黑市風險；為打擊黑市，政府會抽查入口貨物及行李，並在市內監察及蒐集情報。至於內地未全面禁售電子煙，局方稱兩地吸煙率不同，具體規管有分別。

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