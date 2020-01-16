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目標2030年煙民⩽5% 「煙草終局」167選委支持

【明報專訊】政府目標2025年將本港吸煙率減至7.8%，惟2019年仍有約10.2%煙民，吸煙與健康委員會提出《煙草終局約章》，建議來屆政府制定全面禁煙藍圖，目標2030年前將吸煙率降至5%或以下，繼而啟動全面禁煙程序，並提出11項控煙措施，包括加煙稅一倍及擴大禁煙範圍，約章獲167名選委簽署支持，已電郵給唯一特首候選人李家超。李家超競選辦公室至截稿未回覆。

吸煙委倡來屆訂全面藍圖 煙稅翻倍擴禁區

吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，建議措施中以增加煙草稅較急切，上次加煙稅已是2014年，現每包煙平均售約60多元，該會曾向煙民了解，指煙價需調高至約100元才有足夠誘因戒煙，另按世界衛生組織指引，煙草稅應為每包煙售價的75%，但本港稅款僅佔售價約63％，故建議提高100%煙草稅，每年再按通脹率調高。

另一建議為擴大法定禁煙區，湯修齊稱，近年曾接獲投訴稱常在不同公共地方不情願吸入二手煙，建議針對學校、安老院舍及社福設施等，將附近10米範圍列為禁煙。該會戒煙計劃參與者由2019年約1050人增至2021年約1460人，他估計或與疫情期間市民更注重健康有關，建議增資源支援戒煙服務。

周六起禁售電子煙加熱煙 盼長遠禁吸

周六起《2019年吸煙（公眾衛生）（修訂）條例草案》生效，將全面禁售電子煙及加熱煙等。湯修齊相信大部分零售商及市民均會奉公守法，預計新例可順利推行，希望未來兩年將吸食電子煙及加熱煙人數逐步跌至零，長遠期望可立法禁止吸另類煙產品。

有加熱煙關注組成員稱傳統煙民因無法戒煙轉用加熱煙，且內地法例亦非全面禁售電子煙（見另稿）。湯修齊引述2020年的港大調查指出，僅9.9%傳統煙民有意用加熱煙，認為用加熱煙等戒煙說法有誇張成分。他說內地控煙立場與本港一致，可能因歷史文化等因素步伐不一，世衛亦建議按各地情况訂立措施。

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