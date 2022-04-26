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港聞二

沙田國慶日衝突 情侶否認暴動

【明報專訊】2019年國慶日，有網民發起「六區開花」行動，多區爆發警民衝突。一對年輕情侶在沙田被捕，事隔逾年半遭控以一項暴動罪。案件昨日在區域法院開審，兩人否認控罪。控方稱沒有直接證據指兩人作出破壞社會安寧的行為，惟他們身處現場，利便、協助及鼓勵其他人，仍構成暴動罪。

沒直接證據損安寧

控方：身處現場鼓勵可構暴動

被告依次為男學生謝浩綸（20歲）及牙醫助護熊詩婷（19號）。他們被控於2019年10月1日，在沙田正街與獅子山隧道公路交界處附近與其他身分不詳的人參與暴動。

時任新界南總區應變大隊第二梯隊指揮官的警司鄧國雄供稱，當日有情報指示威者會在多處聚集，而沙田是「比較熱門地方」，他獲派到沙田，下午2時在源禾路近好運中心十字路口佈防，與大批示威者對峙。警方待速龍小隊協助驅散於高處擲物的人後，至5時到希爾頓中心外的獅子山公路佈防。

鄧說，示威者在場以圍欄、單車等築防線，以雷射筆照向警員，並點燃雜物縱火，濃煙升至兩三米高。警方舉旗警告及發射催淚彈，惟示威者未散去，又撿起催淚彈反擲向警方。

警方6時起作驅散，示威者分別向獅子山公路及大埔公路方向逃去，警方終拘捕兩人。

控方開案陳辭稱，兩名被告牽着手逃跑，警員黃志偉截停首被告，次被告則由警員葉國煒截停，兩人皆不斷掙扎反抗，終被制服及以非法集結罪拘捕。兩人身穿黑色衣服，戴頭盔及防毒面罩。

【案件編號：DCCC632/21】

相關字詞﹕區域法院 暴動罪審訊 沙田 國慶日 反修例事件

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