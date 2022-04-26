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炸藥案囚12年 盧溢燊上訴刑期遭拒

【明報專訊】前年宣布遣散所有香港成員、本月初宣布重新運作的香港民族陣綫，其成員盧溢燊早前承認2019年7月在荃灣工廈單位管有約1公斤炸藥TATP（三過氧化三丙酮），判囚12年，為刑期最長的反修例案件被告。他不服刑期，提出上訴，上訴庭昨日駁回上訴許可。判辭指出，原審法官認為本案比「賊王」葉繼歡管有炸藥案帶來更大潛在威脅，說法並非不切實際。

原審指比葉繼歡案威脅大

上訴庭：說法非不切實際

上訴人盧溢燊（30歲）承認存有炸藥意圖危害生命或財產罪，被原訟庭法官陳慶偉判囚12年。

上訴庭法官潘敏琦在判辭指出，上訴方認為原審法官判刑過重，包括將製作和存有炸藥的罪行相提並論，錯誤將上訴人視為案件主腦，並將本案罪責定性與「葉繼歡案」相似。潘官反駁稱，根據《刑事罪行條例》，無論是製作抑或存有炸藥，被告的意圖都是危害生命；法庭可將涉案炸藥的實質及潛在風險視為量刑主要因素。

逗留24日 裁屬主腦無不妥

至於上訴人是否主腦，潘官指他不僅租用涉事單位，亦在單位逗留共24日，若他只是輔助角色，不會明知炸藥危險亦要頻繁進出。潘官又稱，上訴人的手機被搜出關於炸藥特性的文件，明顯是積極涉案的關鍵人物，原審法官裁定他是主腦並無不妥。

潘官強調本案發生於動蕩的2019年，上訴人除了保管炸藥，亦管有涉嫌顛覆政權的物品和2019年「暴動者」的常用裝備，原審法官裁定本案對公眾和警員造成的潛在威脅比葉繼歡案更大，並非不切實際。

潘官又稱，原審法官指葉繼歡一心求財，上訴人卻針對港府的穩定和意圖製造恐慌，說法正確無誤，因此駁回上訴許可申請。

【案件編號：CACC 110/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕上訴庭 存有炸藥意圖危害生命或財產罪 香港民族陣綫 反修例事件

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