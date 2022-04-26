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鍾劍華：3月就俄烏民調被國安約談 曾接多宗人權反修例案 律師韋智達離港

【明報專訊】香港民意研究所（香港民研）副行政總裁鍾劍華已離港赴英，他昨日向本報表示，於2月底基於本港環境決定離開，不想年邁父母擔心。他說，3月上旬就香港民研有關「俄烏戰爭」的民調，被警方國安處約談，惟警方並非調查。警方回覆稱不評論個別案件，採取任何行動均會按實際情况，依法處理。本報向香港民研主席及行政總裁鍾庭耀查詢有否被警方約談，他稱香港民研一向奉公守法，任何執法部門向他們提問或查詢，都會盡量配合。

處理多宗人權官司及反修例案件的韋智達律師行（Vidler & Co. Solicitors），早前向香港律師會發出擬停止執業通知書，計劃於6月3日停業。根據《文匯報》報道，韋智達昨晚攜帶行李與一名華裔女子現身香港機場。根據《文匯報》片段，韋智達被現場記者問及是否害怕國安法，他沒有回應，之後與同行女子道別及入閘。

鍾稱警約談前已決定離港

指左報假文件「砌生豬肉」

鍾劍華透露，警方約談期間客氣，他強調早於2月已決定離港，警方行動沒有影響。鍾劍華認為，左報用虛假文件，就俄烏民調對香港民研作失實指控，他們曾研究報警，但他認為報警亦沒幫助，質疑警方「調查番被『砌生豬肉』嗰個」。

他承認香港民研工作有風險，面對左報不斷指控和警方約談，他拒評是否有系統地打壓，但質疑當局為何沒打擊假新聞。

不想被恐懼支配 續為港發聲

對於曾明言不想離港，最終改變想法，鍾劍華解釋政府不斷以煽動罪等打壓異見者，擔心「移動中的紅線」隨時針對他，不希望家人和朋友為他擔憂。「我當然不想被恐懼支配，但如果（政府）用對付區家麟的形式對付我，他都被迫轉趨低調，我不想這樣，我覺得要繼續為香港發聲。」鍾劍華亦主動反駁前特首梁振英在社交網站諷刺他移民。他強調今次並非移民，行程最後一站仍是尋求回港之路，希望梁別斷章取義。鍾劍華與香港民研的合約到4月底完結，屆時將轉任名譽總監，以義務形式繼續協助民研。他說，如有需要會在英國參與民研恆常的民調發布會。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強對鍾劍華離港感遺憾，認為近年整體社會環境令學者的憂慮增加。蔡年初宣布提早在年底退休，亦會逐漸淡出評論圈，他說計劃不受鍾劍華離港影響，但不希望傳媒找不到學者評論，所以有時會回應時政，目前也沒打算移民。他形容現時香港愈來愈少人評論時政，願意發聲的人大多已離港，令人傷感。中大政治與行政學系副教授馬嶽亦對鍾劍華離港感惋惜。他說近期不少學者離港，除了對學術自由的關注，持續封關亦不方便學者到海外交流，不過他暫沒計劃離港。

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