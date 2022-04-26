童樂居案17人轉介區院 被告全准保釋

10被告裁判法院審 6．9再訊

將轉介至區院的17人為趙詠茜、黃潔瑩、卓凱欣、莊嘉宜、李晓儀、趙運紅、楊淑儀、馮鳳豪、陳麗娟、伍家穎、郭愛萍、陳玉玲、鄧美欣、周靈芝、馮凱琍、陳綺雯、盧敏兒。控方稱，各人所涉控罪均至少牽涉與另一名被告共同犯案，包括為兩人涉嫌一同襲擊涉事兒童，或一人施襲，另一人身在現場旁觀。

餘下10人將留在裁判法院處理，分別為李慧雯、謝綉蔚、林美寶、香詠姍、張惠燕、周翠英、傅悅朗、劉露琪、陳靄盈及李佩貞。

早前被法庭撤銷保釋的趙詠茜和李晓儀昨有保釋申請，署理主任裁判官黃雅茵批准兩人分別以現金5萬及3萬元保釋外出，其間不得離港、須交出所有旅遊證件、居於報稱住址、每周到警署報到兩次；此外，不得直接或間接接觸控方證人、童樂居的兒童及職員，另不得踏足涉案地點、不得參與照顧兒童的工作。

【案件編號：KCCC 3713、3736/21等】