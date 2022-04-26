被盜老貓「回家」 警拘59歲婦

貓主料好心做壞事 不擬追究

杜先生說前晚9時許接到警方電話，稱於涉事女子寓所尋回「哥哥」，經照片確認，約個多小時後在西區警署將牠接回。「去緊嘅時候好擔心，驚佢身體唔好。去到就好開心，好幸運，佢好精神」，杜形容「哥哥」起初稍有驚慌，但很快就認出自己。回家後，牠第一時間未有回舖，而是先於店外熟悉地方「巡兩個圈」，亦有如常進食。杜續說「哥哥」稍消瘦，但狀態比想像中好，暫時情况穩定，認為偷貓者或有善待牠，將繼續觀察其健康情况。

杜先生感謝街坊協助及警方迅速行動。據悉涉偷貓女子聲稱不知「哥哥」有人養，但發現其頸圈被剪去，有街坊亦稱對方「唔係第一次」。「可能覺得我哋照顧得佢唔好，見到佢瘦無精神，所以抱走佢，可能好心做壞事」，杜說「幫貓貓有好多方法」，希望偷貓女子可多與人溝通，亦不想追究，只為取回愛貓。今次事件之後，將計劃購買寵物追蹤頸圈。

事發上周五，警方接報西環屈地街10號地下一間麵廠的花貓疑遭人抱走。經深入調查後，警方前日在士美菲路一單位尋回「哥哥」，以涉嫌盜竊拘捕59歲姓楊女子。