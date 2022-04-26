譚志源：青年是李家超政綱重中之重

73青年團體交意見

有倡禁收英美政府獎學金

香港青年聯會、香港僑界社團聯會、大灣區教育資源中心等多個團體，昨到李家超競選辦遞交意見書。譚志源說收到73個青年團體的意見，青年是香港未來發展的重點，團隊會適當吸納意見。他說競選辦會盡快完成政綱，計劃本周末前出台，其中大部分內容基本已成形。他預告，由於要撰寫政綱，未來數天李家超將較少出席公開活動。

其中大灣區教育資源中心提出，禁止英美政府向有意到歐美著名學府升學的學生提供獎學金，以免學生被利用，在港傳播反華和反政府思想。香港青年聯會和香港菁英會等逾70個青年團體共同提交建議書，有20多項範疇的建議，涵蓋青年就業創業、生育及培養人才等。

選委會立法會議員、香港青年聯會主席梁毓偉期望，下屆政府為青年創造向上流動條件，了解青年心聲，關注青年在不同成長階段的需要，完善現時青年政策和發展藍圖。香港菁英會主席凌俊傑則希望政府關注反修例運動中被捕青年，給予他們更生機會，亦促請政府在青少年精神健康問題投放更多資源。