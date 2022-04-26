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港聞二

防癌會允恩恤探訪 助臨終者好好道別

【明報專訊】本港第五波新冠疫情嚴峻，公立醫院今年1月初起曾暫停特別探訪安排，只限探訪危殆或送別臨終病人，其間另減收新症，部分病人臨終前或因此未能與家人好好道別。香港防癌會賽馬會癌症康復中心在此波疫情共接收約百宗轉介新症，並因應院友情况安排恩恤探訪。有患癌婦上月底獲轉介入住該中心，臨別前獲醫護整理儀容，在單人房以最舒適狀態與家人道別，其子鄺先生道：「感恩媽媽能夠乾乾淨淨，有尊嚴咁走。」

家屬：感恩母能乾淨有尊嚴咁走

於黃竹坑的香港防癌會賽馬會癌症康復中心共有92張病牀，專門接收獲醫生轉介的癌症或失去自理能力病人。第五波疫情下，為讓患者盡早獲治療及減輕公營醫療系統負擔，簡化流程後，病人獲轉介後最快翌日可入住該中心。中心院長兼香港防癌會總監（臨牀服務）袁偉傑表示，1月至今累計有200名院友入住，當中包括101名經醫管局或院舍等轉介的病人，近八成屬癌症患者。

其中一名獲轉介的病人為鄺先生的晚期肺癌96歲母親，3月底曾入公院，鄺先生考慮到「媽媽唔係需要急救，而係要有人陪伴」，自費將母親轉往癌症康復中心。鄺母獲轉介翌日已獲批准，3日後入住，接受紓緩治療，其後病情急轉直下，入住中心第13日離世。

細察病人狀况 及早通知家屬準備

護理主任黃漫瑗稱，會根據院友情况安排恩恤探訪或提早通知家人送別病危院友，為平衡防疫及探訪，中心縮短探訪時段、家屬入內前須先做快速測試、每次最多兩名家屬進入病房並逗留不多於1小時。鄺先生憶述，職員在母親離世當日早上察覺其狀况轉差，故他能預先通知10多名家人，每兩個人輪流進入病房道別，「老人家可以舒舒服服離開係我哋嘅福氣」。

袁偉傑補充，今波疫情下入住的病人中僅11人染疫，感染率為5.5%，另無癌症病人因染疫離世，形容屬「低水平感染」。他認為理由源於院舍自1月中已實施的防疫措施，包括所有職員須每日快速測試、在房間增醫療級空氣淨化機等。中心另要求新院友入住前快測或核酸測試，入住後於獨立房間隔離兩周，首6日每天快測。為應對或會來襲的第六波，該中心盼以中央監測系統遙距監察院友維生指數、本月起將重建部分病房，盼增設15至20張病牀及為員工增設暫住房間。

（新冠疫情）

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