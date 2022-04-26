19校呈報陽性 一間復課第二宗 防護中心料社區感染 稱未見學校爆發

增431宗 連續兩日少於500

昨日新增431宗個案，包括242宗核酸檢測陽性及189宗快速抗原測試陽性呈報，第五波疫情累計逾118.96萬個案。新增個案包括16宗輸入個案，包括一名於4月12日由尼泊爾抵港者，完成7日酒店檢疫後，抵港第12日檢測驗出陽性，Ct值（病毒數值）介乎19至27，無病徵。患者在港獨居，已打兩針復必泰，去年4月打第二針。

中招兩師生不同班無接觸

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，上述患者2月1日曾在尼泊爾確診，有可能屬復陽個案，當時Ct值逾30，但沒分類屬什麼病毒，會化驗患者在港陽性樣本，再與本地或外地流行病毒株比對，以調查屬復陽抑或社區感染。

昨有600多間學校復課，19間學校呈報陽性個案，涉13名學生及6名教師。當中有14宗是經快速測試陽性，8宗是昨日呈報，有3人上周曾上學。張竹君表示，其中一名驗出陽性的學生所屬學校上周另有一名教師驗出陽性，但兩人不同班且沒接觸，畢竟社區仍有個案，同校有兩人確診也不出奇。她又說暫看不到有學校爆發，現時社區仍有個案，師生大機率在社區感染，會繼續觀察。

昨新增公布18宗死亡個案，當中公立醫院新增11宗，介乎72至95歲，當中6人無打針；其餘7宗屬法醫報告的死亡個案，涉1女6男，在2月28日至3月26日死亡。

何栢良：疫苗通「不夠辣」

第五波疫情累計9054宗死亡個案，最新病死率0.76%。張竹君表示，沒打針、已打一針、兩針及3針患者的病死率分別是3.03%、1.02%、0.16%及0.04%，顯示打針對防死亡很有幫助。

另外，被問復活節假期後疫情是否沒反彈及會否擔心重開晚市堂食後疫情會反彈，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨於商台《在晴朗的一天出發》稱對此較審慎，過去兩周年滿60歲長者佔本地感染個案約35%，而長者打針比例偏低，重症機率較高，現時疫苗通行證亦「不夠辣」，復活節假期及放寬社交距離措施後疫情有否反彈，不可只看數日，須觀察多一兩周。

明報記者

（新冠疫情）