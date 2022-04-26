批政府年初要長者原址隔離 安老協會倡設防控指揮中心應對第六波

鞏固院舍人手

倡恆常輸入外勞設專業職系

陳志育指出，院舍較少單人房，通風系統亦不宜做隔離處所，應先選址社區會堂及郵輪碼頭作隔離，惟政府2月要求院舍當隔離處所，有如將炸彈放在院舍，大量病人滯留院舍導致爆疫。他批評政府經歷幾波疫情仍無做足準備，事前亦沒與業界溝通。

陳形容第五波疫情為人道危機，認為院舍如獲足夠支援，長者及時獲救，可減死亡數字。他指院舍長者疫苗接種率僅68%，期望未來兩個月向長者及其家人做解說，目標達九成接種率。

安老事務委員會委員李輝批評政府部門各自為政無協調。她指有院舍曾有21名長者快速測試陽性，院方致電社署求助，反被要求致電衛生防護中心，之後再被要求向衛生署跟進。安老服務協會建議成立由政務司長領導的防控指揮協調中心，統籌醫管局、社署及衛生署等部門，並設緊急支援熱線。

協會建議讓院舍恆常化輸入外勞，設獨立安老服務專業職系，並設安老服務專業進修學院，鞏固人力供應。協會並建議放寬院舍離地24米高度限制，增加宿位供應，並在大灣區以香港標準設立安老院舍，擴大院舍券惠及內地本港居民。李輝指有關建議獲23名立法會議員聯署支持，望來屆政府考慮。

狄志遠：疫情平穩後 考慮立會提問責

社福界立法會議員狄志遠強調，官員需為疫情問責，待疫情平穩後，考慮在立法會提出。

（新冠疫情）