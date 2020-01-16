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應對Omicron 第三針復必泰免疫反應較佳 養和團隊：頭兩針打滅活 再打可選mRNA

【明報專訊】本港逾314萬人已接種第三針新冠病毒疫苗，養和醫院發表研究，首兩針接種科興或國藥疫苗者，在第三針分別接種科興及復必泰疫苗，結果面對變異病毒株Omicron，接種科興者不足一成替代中和抗體呈陽性反應，接種復必泰者則仍有逾六成人抗體呈陽性反應。研究團隊認為，若患者首兩針打科興或國藥等滅活疫苗，第三針應優先選擇復必泰等mRNA疫苗。

針後30日 抗體陽性人數

復必泰：69% 科興：7%

研究本月3日於醫學期刊VACCINE發表，234名參加者首兩針接種科興或國藥疫苗，其中98人第三針選打科興，136人第三針選打復必泰，並在接種第三針後第30日及第90日分別抽血測試。面對原始病毒及變異病毒株Delta，兩組接種者均有七成或以上參與者的替代中和抗體呈陽性（見表）；若面對Omicron，以針後30日計算，復必泰組別有69%人呈陽性，科興組別僅7%人呈陽性。

研究另比較兩個免疫指標，其中一個為刺突蛋白受體結合結構域免疫球蛋白G（Anti-Spike RBD IgG），針後30日復必泰組別的抗體水平中位數為2302 BAU/mL，但同期科興組別的抗體水平中位數為143 BAU/mL；另一指標為T淋巴細胞，復必泰組有86.5%呈陽性反應，科興組則有63.5%人。

研究：科興復必泰均安全助免疫

研究團隊表示，結果顯示接種兩種疫苗作第三針均安全及具有免疫原性，但面對現時流行的高傳播性的Omicron，復必泰免疫反應較佳，其效果可持續至針後90日，若首兩劑均打滅活疫苗者，第三針應先選mRNA疫苗。

另外，衛生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會昨發表2022/23年度流感疫苗接種建議，除了已知對疫苗有禁忌症者，所有健康人士均應接種季節性流感疫苗，並需確保高風險者如醫護及長者等優先打針。

據現有的衛生防護中心網頁，因同時接種新冠與其他疫苗數據有限，中心建議兩者最少相隔14天。科委會昨建議，在市民知情同意下，接種時可彈性處理，可於同一到訪期間接種新冠疫苗和季節性流感疫苗，此原則亦適用於院舍等場所，以方便行政安排和提高接種率。

科委會表示，自2020年2月中以來，本地季節性流感活躍程度一直處於低水平，可能是受新冠疫情下的防疫措施影響，故放寬措施後或增加流感傳播，可能導致流感與新冠病毒共同流行，並引述研究顯示，同時感染新冠病毒和流感增加嚴重併發症和死亡率，而接種流感疫苗可減少住院機率和縮短住院期。

（新冠疫情）

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