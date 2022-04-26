三遇航班熔斷損60萬 婚禮取消新郎「崩潰」

外籍女友不理解 為婚期延後關係變差

34歲的陳先生（化名）原定去年11月與拍拖兩年多的法籍女友結婚，遂為未婚妻及其家人預訂10月中的機票，惟不幸遇上航班熔斷。陳先生隨即預訂另一張轉機到港的機票，不過到轉機機場卻又被當地熔斷，婚禮被迫取消，損失約40萬元。他亦因此與至愛吵架，差一點結不成婚，「結不成婚打擊很大，是人生最崩潰的事」。他指對方無法理解本港嚴苛的檢疫制度，對於婚期延後感到沒希望，亦擔心他不會迎娶她，兩人關係一度變差。陳先生最後獨自飛到法國成婚，本月才完成手續。惟他認為結婚「一世人得一次」，遺憾家人無法見證，認為即使疫情過後再補辦婚禮，感覺已不同。

回港機票隔離酒店再付5萬

稱熔斷機制屬「無妄之災」

陳先生夫婦婚後於本月回港，惟其航班又被熔斷。任職商人的他因趕着回港簽合約，因此沒有接受航空公司更改日期的安排，兩人自行買另一航班機票回港，額外付5萬元買機票及加訂檢疫酒店。惟他仍無法如期洽談生意，損失約20萬元。他認為航班熔斷機制屬「無妄之災」，這段時間令他感到崩潰。

（新冠疫情）