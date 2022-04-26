旅客反彈遜星 學者：港現非航空樞紐 何栢良：熔斷預防作用小 可暫停

明報記者 陳萃屏

政府上周五（22日）公布5月1日起放寬抵港航班熔斷機制，改為同一班抵港民航客機上5名或以上的乘客，或全機乘客總數的5%乘客確診，以較高者為準，停飛日數亦減少至5天；同時取消非香港居民入境限制。另邊廂，新加坡從4月1日起，所有已完成接種新冠疫苗的成年旅客及未完成接種的12歲或以下孩童入境後，毋須隔離和做快速測試，但仍須持有出發前48小時內有效的新冠病毒檢測陰性結果，今起更毋須出示新冠病毒檢測結果。

4月出入境人次

星回復疫前三成 港5萬多

新加坡民航局上周一（18日）公布機場出入境人次統計數字，指4月1日至17日達40萬人次，回復至疫前逾三成水平，當局目標在今年內機場客運量可回復至疫情前五成。同期本港機場出入境人次則為51,945。對比兩地今年首3個月及疫情前首3個月，飛機起降架次及旅客人次，2019年本港飛機起降架次與新加坡相若，旅客人次則平均較新加坡多出近80萬；惟今年首3個月累計，本港飛機起降架次僅及疫情前同期一成，而旅客人次僅是疫情前同期的1.34%。

本報翻查航空公司網頁，英國航空及澳洲航空最快到10月30日才有客機抵港，維珍航空9月1日起才安排倫敦往香港的航班。國泰航空則已增加航班數目，6月7日起每日均有倫敦客機抵港，6月7日、17日及27日更安排每日3班抵港航班。

IATA：港已失落航空樞紐地位

中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國說，現時全球各地已放寬入境安排，認為香港現無法被稱為「國際航空樞紐」，他指樞紐即是有很多旅客及航班，但現時香港沒旅客，「現在一定不是樞紐，有旅客才會是樞紐，樞紐的地位是形同虛設」。但羅認為當疫情過去，本港取消所有防疫政策時，香港航空樞紐地位會恢復，因香港的地區商貿中心地位牢固。

本報向國際航空運輸協會（IATA）查詢，協會重申本港已失落國際航空樞紐地位。IATA總幹事Willie Walsh本月6日曾形容香港「已從航班地圖上消失（off the map）」。

議員：星有明確目標 港僅「小起步」

旅遊界立法會議員姚柏良稱，5月1日的放寬僅屬「小起步」，指新加坡有明確目標同路線圖，認為港府應盡快推出通關復航路線圖，「我們都很着急，航空樞紐地位不要輸得太離譜」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，航班熔斷機制目前實際預防作用很小，認為如加快推疫苗通行證，推高接種率，做好各方準備包括防止病毒從檢疫酒店流入社區，熔斷機制可暫停。

孔繁毅：兩周沒反彈 可考慮放寬

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅在港台《千禧年代》稱，如疫情未來兩周沒反彈，可考慮放寬航班熔斷機制，甚至取消。

（新冠疫情）