去年立選開支 馮煒光申報食A4和牛

候選人可申報餐飲開支。根據選舉處公開資料，科大教授吳宏偉提交的海底撈單據，是於選舉前兩日與香港再出發大聯盟會面後，19人一同光顧海底撈，共花逾8700元，人均消費約450元。前新聞統籌專員馮煒光亦申報光顧海底撈，其單據為3人消費逾1100元；馮其他餐飯開支申報包括：3人光顧火鍋放題店消費逾1300元、3人光顧西餐廳「鋸扒」花逾1300元、以及光顧日本石燒店享用A4和牛，花費近千元。

狄志遠2.8萬元購iPad 電腦

候選人亦可申報雜項開支。翻查狄志遠的申報，他花費逾1.2萬元購買電腦、逾1.2萬元購置一部iPad Pro、近2700元買iPad Magic Keyboard，以及近1000元買Apple Pencil。同樣當選的中電中國區前總裁陳紹雄，則申報以逾8700元購買電腦。落選、報稱家庭主婦的曾麗文申報以近7000元購買iPad Air和Apple pencil。

在是次選舉中，多名候選人申報聘請保安服務，曾於2019年區議會選舉前夕在街站遇襲的何君堯，申報以6萬元聘請保安。同樣有申報聘請保安或保鑣的包括保安局前局長葉劉淑儀、港區全國人大代表陳曼琪和陳勇、立法會議員葛珮帆。

何君堯葉劉陳曼琪申報聘保安

葉劉淑儀所屬的新民黨回應稱，是因應實際需要而決定聘請保安。