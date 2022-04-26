去年立選開支 馮煒光申報食A4和牛

【明報專訊】新選舉制度下的立法會選舉去年12月舉行，本報翻查各候選人新近公開的選舉開支申報，當中不乏交通、膳食、製作宣傳品的單據，涉及的消費項目各式各樣，例如至少兩名落選人馮煒光及吳宏偉均申報光顧內地火鍋連鎖店海底撈，馮申報的另一餐列明是享用A4和牛。亦有候選人申報購買電子產品，包括當選的新思維主席狄志遠共花逾2.8萬元購置iPad和電腦。
候選人可申報餐飲開支。根據選舉處公開資料，科大教授吳宏偉提交的海底撈單據，是於選舉前兩日與香港再出發大聯盟會面後，19人一同光顧海底撈，共花逾8700元，人均消費約450元。前新聞統籌專員馮煒光亦申報光顧海底撈，其單據為3人消費逾1100元；馮其他餐飯開支申報包括：3人光顧火鍋放題店消費逾1300元、3人光顧西餐廳「鋸扒」花逾1300元、以及光顧日本石燒店享用A4和牛，花費近千元。
狄志遠2.8萬元購iPad 電腦
候選人亦可申報雜項開支。翻查狄志遠的申報，他花費逾1.2萬元購買電腦、逾1.2萬元購置一部iPad Pro、近2700元買iPad Magic Keyboard，以及近1000元買Apple Pencil。同樣當選的中電中國區前總裁陳紹雄，則申報以逾8700元購買電腦。落選、報稱家庭主婦的曾麗文申報以近7000元購買iPad Air和Apple pencil。
在是次選舉中，多名候選人申報聘請保安服務，曾於2019年區議會選舉前夕在街站遇襲的何君堯，申報以6萬元聘請保安。同樣有申報聘請保安或保鑣的包括保安局前局長葉劉淑儀、港區全國人大代表陳曼琪和陳勇、立法會議員葛珮帆。
何君堯葉劉陳曼琪申報聘保安
葉劉淑儀所屬的新民黨回應稱，是因應實際需要而決定聘請保安。