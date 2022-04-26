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料下期失業率續升 羅致光稱高峰已過

【明報專訊】本港最新失業率（1月至3月）升至5%，較對上一次升0.5個百分點，逾18萬人失業。勞福局長羅致光預計，下月公布的失業率仍會上升，但以現時就業市場情况，相信失業高峰已過，預料失業率將見頂並回落，而隨着疫情緩和，加上政府推出新一輪保就業計劃、消費券及放寬社交距離等，將可協助僱主聘請員工，形容目前推出時間「啱啱好」。

羅致光說，由於失業率反映過去3個月的平均數，所以下月公布的失業率可能仍然較高，但其實失業高峰已過，相信本港失業情况已隨疫情紓緩而逐漸改善。他說政府已盡快推出保就業計劃，又認為即使更早推出，亦未必能完全幫助僱主，因為當時社交距離措施仍非常緊。

酒吧業：倘提前鬆綁 積極增聘

香港酒吧業協會主席錢雋永說，疫情下業界被「冰封」多時，不少員工已流失，「停薪留職都唔留得咁耐」，認為新一輪保就業計劃原意是希望僱主聘請員工，或保住現有員工，但下一輪社交距離措施要到5月21日才有望放寬，若可提前「鬆綁」，業界會更積極增聘人手及申請補貼。勞顧會僱主代表郭振華昨接受港台訪問稱，不少行業過去一段時間都進入「寒冬」，如有需要，政府可延長保就業計劃，相信會有更大幫助。

稱盡力換屆前完成修例撤對冲

另外，對於近日有商界要求暫緩取消強積金對冲修例，羅致光強調會盡最大努力於今屆政府6月完結前完成相關修例。他說現時經濟的確不太好，但「到實行時已是2025年，是要等積金易平台上了，才實施取消對冲」，相信屆時經濟應較現時好得多，故認為以現時經濟不太好而押後取消修訂，不是一個太強的理由。

相關字詞﹕羅致光 失業率

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