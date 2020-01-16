倘還拖款 保就業860違規公司准再申 未採實名制 工會憂續「炒舊人換新人」

周五起可申 准按月調整聘用人數

僱主須承諾補貼全作支薪

計劃於周五起接受申請，為期兩周，最快下月初發放補貼。計劃新增容許僱主在6月及7月調整承諾聘用人數，以配合市况。受疫情重創的酒吧業表示，政府若不提早放寬社交距離措施，業界亦不敢貿然增聘人手（見另稿）。

勞工及福利局長羅致光表示，特首於3月18日公布2022保就業計劃，政府蒐集各界意見後，於本月7日再公布「完善版」，經過改良的計劃預料惠及160萬名僱員及14萬名自僱者，預計總財政承擔約430億元。立法會財委會已於上周通過撥款。

補貼分4次派 罰款自動在尾期扣

羅致光表示，新一輪保就業計劃給僱主更多彈性、更好保障僱員利益。新一輪計劃亦「加辣」，例如工資補貼會分4期發放，首兩期會於5月及6月全數發放，7月則先發放70%，之後再發餘下30%，以防有企業在5月及6月時違規，就會在7月的30%補貼內扣除罰款。

羅說，7月資助分兩期發放的考慮，是出於對上一次保就業計劃出現「追債難」情况，至今仍有860間公司因未履行承諾，並一直拖欠歸還資助及罰款，涉及7700萬元。政府表示該860間企業，只要繳清欠款，仍可申請新一輪補貼。

議員促盯緊曾違規公司

工聯會理事長、立法會議員黃國稱，政府仍不願採用員工實名制，變相仍是保僱員人數，企業或會「炒舊人請新人」，這情况在前兩輪保就業計劃均有出現，若然改用實名制派發工資補貼，則可避免。他說，政府數字顯示，上兩輪保就業計劃有不少公司違規，認為只要繳清罰款就可再申請新一輪計劃並不足夠，當局對這些公司的審查應更嚴格。

勞聯立法會議員林振昇稱，當局應更着緊追討罰款，「因為都屬公帑」。他建議設立監察名單，緊密監察曾經違反規定而於今次再有申請的僱主，並增加投訴渠道。

學者：此時已晚 未必能助中小企

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，現時推出新一輪保就業計劃是太遲，未必能幫到最需要保護的中小企，但生存能力較高的大企業則受惠，新一輪計劃讓超市、便利店或藥房等由原先建議的「剔除名單」變成「受限名單」，仍可申請，補貼僱員上限為100人，其實是不必要。他說保就業計劃應是幫助絕大部分「弱者」，但弱者在疫情下可能已消失，新計劃又容許不太受疫情影響的企業申請，有點本末倒置。

新冠疫情前年爆發，政府曾推出兩輪保就業計劃，合共發放911億元工資補貼；計劃下獲批最多資助的都是港人熟悉的大企業，以第二輪計劃為例，頭三位獲發最多資助的僱主分別是牛奶有限公司、九巴及美心食品，合共獲逾10億元。

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