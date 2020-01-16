港聞

港聞一

倘還拖款 保就業860違規公司准再申 未採實名制 工會憂續「炒舊人換新人」

【明報專訊】新一輪保就業計劃周五（29日）起接受申請，資助企業5月至7月的工資開支，每名全職僱員每月可獲補貼8000元。政府強調新一輪計劃要求較2020年兩期保就業為高，包括要求僱主承諾將補貼金額全數用於支薪，以及在補貼期內每月聘用足夠僱員。不過有工會認為新措施仍是保人數，並非實名制，僱主仍可「炒舊人換新人」，認為仍存漏洞。同時，860間在兩年前領取補貼時違規並拖欠政府款項的僱主，只要繳還先前的欠款，今期仍可繼續申請。

周五起可申 准按月調整聘用人數

僱主須承諾補貼全作支薪

計劃於周五起接受申請，為期兩周，最快下月初發放補貼。計劃新增容許僱主在6月及7月調整承諾聘用人數，以配合市况。受疫情重創的酒吧業表示，政府若不提早放寬社交距離措施，業界亦不敢貿然增聘人手（見另稿）。

勞工及福利局長羅致光表示，特首於3月18日公布2022保就業計劃，政府蒐集各界意見後，於本月7日再公布「完善版」，經過改良的計劃預料惠及160萬名僱員及14萬名自僱者，預計總財政承擔約430億元。立法會財委會已於上周通過撥款。

補貼分4次派 罰款自動在尾期扣

羅致光表示，新一輪保就業計劃給僱主更多彈性、更好保障僱員利益。新一輪計劃亦「加辣」，例如工資補貼會分4期發放，首兩期會於5月及6月全數發放，7月則先發放70%，之後再發餘下30%，以防有企業在5月及6月時違規，就會在7月的30%補貼內扣除罰款。

羅說，7月資助分兩期發放的考慮，是出於對上一次保就業計劃出現「追債難」情况，至今仍有860間公司因未履行承諾，並一直拖欠歸還資助及罰款，涉及7700萬元。政府表示該860間企業，只要繳清欠款，仍可申請新一輪補貼。

議員促盯緊曾違規公司

工聯會理事長、立法會議員黃國稱，政府仍不願採用員工實名制，變相仍是保僱員人數，企業或會「炒舊人請新人」，這情况在前兩輪保就業計劃均有出現，若然改用實名制派發工資補貼，則可避免。他說，政府數字顯示，上兩輪保就業計劃有不少公司違規，認為只要繳清罰款就可再申請新一輪計劃並不足夠，當局對這些公司的審查應更嚴格。

勞聯立法會議員林振昇稱，當局應更着緊追討罰款，「因為都屬公帑」。他建議設立監察名單，緊密監察曾經違反規定而於今次再有申請的僱主，並增加投訴渠道。

學者：此時已晚 未必能助中小企

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，現時推出新一輪保就業計劃是太遲，未必能幫到最需要保護的中小企，但生存能力較高的大企業則受惠，新一輪計劃讓超市、便利店或藥房等由原先建議的「剔除名單」變成「受限名單」，仍可申請，補貼僱員上限為100人，其實是不必要。他說保就業計劃應是幫助絕大部分「弱者」，但弱者在疫情下可能已消失，新計劃又容許不太受疫情影響的企業申請，有點本末倒置。

新冠疫情前年爆發，政府曾推出兩輪保就業計劃，合共發放911億元工資補貼；計劃下獲批最多資助的都是港人熟悉的大企業，以第二輪計劃為例，頭三位獲發最多資助的僱主分別是牛奶有限公司、九巴及美心食品，合共獲逾10億元。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕勞福局長羅致光 2022保就業計劃

上 / 下一篇新聞

料下期失業率續升 羅致光稱高峰已過
料下期失業率續升 羅致光稱高峰已過
去年立選開支 馮煒光申報食A4和牛
去年立選開支 馮煒光申報食A4和牛
旅客反彈遜星 學者：港現非航空樞紐 何栢良：熔斷預防作用小 可暫停
旅客反彈遜星 學者：港現非航空樞紐 何栢良：熔斷預防作用小 可暫停
三遇航班熔斷損60萬 婚禮取消新郎「崩潰」
三遇航班熔斷損60萬 婚禮取消新郎「崩潰」
應對Omicron 第三針復必泰免疫反應較佳 養和團隊：頭兩針打滅活 再打可選mRNA
應對Omicron 第三針復必泰免疫反應較佳 養和團隊：頭兩針打滅活 再打可選mRNA
批政府年初要長者原址隔離 安老協會倡設防控指揮中心應對第六波
批政府年初要長者原址隔離 安老協會倡設防控指揮中心應對第六波
19校呈報陽性 一間復課第二宗 防護中心料社區感染 稱未見學校爆發
19校呈報陽性 一間復課第二宗 防護中心料社區感染 稱未見學校爆發
27公務員不符「疫苗通行證」缺勤 5人已離職
27公務員不符「疫苗通行證」缺勤 5人已離職
防癌會允恩恤探訪 助臨終者好好道別
防癌會允恩恤探訪 助臨終者好好道別
譚志源：青年是李家超政綱重中之重
譚志源：青年是李家超政綱重中之重
被盜老貓「回家」 警拘59歲婦
被盜老貓「回家」 警拘59歲婦
童樂居案17人轉介區院 被告全准保釋
童樂居案17人轉介區院 被告全准保釋
偷名表出獄再犯案 盜竊癖前男警判感化
偷名表出獄再犯案 盜竊癖前男警判感化
鍾劍華：3月就俄烏民調被國安約談 曾接多宗人權反修例案 律師韋智達離港
鍾劍華：3月就俄烏民調被國安約談 曾接多宗人權反修例案 律師韋智達離港
店東曾被國安帶走 茶飲黃店「提早」結業
店東曾被國安帶走 茶飲黃店「提早」結業
支聯會案 鄒幸彤提法律爭議不果
支聯會案 鄒幸彤提法律爭議不果
炸藥案囚12年 盧溢燊上訴刑期遭拒
炸藥案囚12年 盧溢燊上訴刑期遭拒
理大外圍暴動案 指揮官稱不知「人踩人」
理大外圍暴動案 指揮官稱不知「人踩人」
沙田國慶日衝突 情侶否認暴動
沙田國慶日衝突 情侶否認暴動
目標2030年煙民⩽5% 「煙草終局」167選委支持
目標2030年煙民⩽5% 「煙草終局」167選委支持
煙民趕尾班車囤貨 加熱煙機銷量升3倍
煙民趕尾班車囤貨 加熱煙機銷量升3倍
涉梁錦威黃潤達議辦塞糞 六旬婦否認刑毁
涉梁錦威黃潤達議辦塞糞 六旬婦否認刑毁
接替郭蔭庶 周一鳴任警副處長
接替郭蔭庶 周一鳴任警副處長
老婦肺栓塞亡案專家：放射科兩拒掃描不合理
老婦肺栓塞亡案專家：放射科兩拒掃描不合理
大灣區GBA新聞：疫情衝擊 深圳寫字樓升至22%空置 企業縮規模叫停租賃 甲級淨吸納按季挫八成
大灣區GBA新聞：疫情衝擊 深圳寫字樓升至22%空置 企業縮規模叫停租賃 甲級淨吸納按季挫八成
大灣區GBA新聞：中原大灣區樓價指數止跌微升
大灣區GBA新聞：中原大灣區樓價指數止跌微升
灣區手記：強檢初體驗／文：尚東美
灣區手記：強檢初體驗／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】屯門現翻車魚 街坊以為鯊魚
【Emily】屯門現翻車魚 街坊以為鯊魚
【Emily】九巴16部單層電巴 來往荔枝角尖沙嘴
【Emily】九巴16部單層電巴 來往荔枝角尖沙嘴
【Emily】岸上天后廟船 爭取年底建成
【Emily】岸上天后廟船 爭取年底建成
【Emily】藝術館文化博物館 4展延長
【Emily】藝術館文化博物館 4展延長
【Emily】DSE生試前急徵健康申報表
【Emily】DSE生試前急徵健康申報表
【Emily】青民偕中企協會搞實習 名額逾百
【Emily】青民偕中企協會搞實習 名額逾百