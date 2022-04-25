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港聞二

高效提取多糖技術 海藻及中草藥均適用

【明報專訊】除了低GI處理技術，NAMI最近研發出一種高效的提取技術，可以具成本效益地從海藻及其他植物提取出一些矜貴成分，例如生物活性多糖和海藻油（後者含Omega-3 EPA及DHA）。

簡單來說，這套技術由「雙溶劑系統」、「微波輔助萃取系統」和「超濾工藝」三部分組成，優點是即使生物活性多糖是在細胞壁，也可借助微波輔助萃取系統提高提取比例。而且可同時提取極性多糖和低極性多糖，從而大幅提高整體的多糖產出。

申請技術專利 料明年量產

納米及先進材料研發院（NAMI）技術項目主管尤茹艷博士表示，她們以其中一種海藻「裙帶菜」做過試驗。若按照行內的傳統方法，只使用雙溶劑系統，僅能提取到4%至5%的生物活性多糖。若改用新方案，則可以提取到大約17%，足足是前者的3倍多，而且所需時間較短。

除了海藻之外，這套技術還可以應用在人參、靈芝、蟲草、三七、鐵皮石斛等珍貴藥材上，提取出高品質的生物活性多糖來生產食品補充劑、功能性飲料、護膚品等。一般人對於生物活性多糖這個字眼可能比較陌生，但近幾年在食品和護膚品行業炙手可熱的成分「β-葡聚糖」，其實就是其中一種生物活性多糖。

NAMI現正為這套高效提取技術申請專利。尤茹艷表示，已經有一些本地保健品生產商洽商，有意用這套提取技術來製造中藥材功能飲品，估計可在明年量產。

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