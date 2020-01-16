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大灣區GBA專題：港治水政出多門 倡設海洋局協調

【明報專訊】「現在香港的『涉海單位』太多了。」長期與海洋打交道的甘劍平是香港政府顧問之一，但港府有份管理海洋的包括漁護署、環保署、渠務署、土木工程拓展署、海事處及天文台，「他們都有各自職能，但應當進一步聯繫。香港需要一個海洋管理的協調部門，哪怕不是一個實體，當然最好能成立一個海洋局」。

明日大嶼要看海洋學 非單工程

甘劍平說，香港是海洋城市，海對香港很重要，但港府缺乏綜合認知海洋科學的人才。土木工程署曾就「明日大嶼」向他諮詢，「我不去評論『明日大嶼』的土地政策或是財政支出，這不在我的專業領域」，甘教授認為，像「明日大嶼」這種大型填海工程，應該結合海洋科學和工程學討論，不能只講工程不看科學，「這樣建這個島，才能夠可持續，可以對香港的子孫後代有一個好的交代，因為島建完就拿不掉了」。

港海域「富營養化」問題加劇

大灣區海域的可持續發展一直是甘教授團隊的研究重點，他屢次向港府提出，香港海域富營養化問題有愈來愈嚴重的趨勢。富營養化是由於珠江上游農業生產中使用化肥，如灣區生活污水排放，令水中氮、磷等無機物過多，以它們為食物的藻類爆發式繁殖，引發赤潮或綠潮，當藻類生命周期完結、下沉海底，分解過程中會吸收氧氣，導致海底缺氧，威脅其他海洋生命。

甘教授稱，富營養化問題絕不可掉以輕心，港府應考慮優化污水處理，而填海工程如果設計不好，可能截住本來會流向大海的有機或無機污染物，局部水體富營養化和缺氧問題就更加嚴重，「有海洋生物死掉，那麼會產生臭味」。他解釋，「如果環境不好，（明日大嶼）這個地方怎麼去住呢？這個問題，要從水動力、海洋化學、生物學等作綜合研究。」

倡港增海洋研究 與國家合作

甘教授還認為，香港位處珠江排放下游，若不能統籌大灣區環境研究，可能會被忽視，對香港福祉不是好事。

他建議香港開展更多海洋學研究，「應當建立一所海洋研究所，以香港得天獨厚的地理位置和學術環境，可以吸引到很多優秀的科學家，可以和國家科技部、國家海洋科學與技術實驗室聯合，這對國家、對香港都是好事」。

相關字詞﹕海洋科技 大灣區

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