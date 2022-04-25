港聞

港聞二

管浩鳴獲3萬元司機服務：友人馬廷強捐贈

【明報專訊】立法會選舉候選人可接受選舉捐贈，如獲1000元以上，候選人申報開支須填寫捐贈者資料。本報翻查選委會界別候選人的選舉開支，發現聖公會前教省秘書長管浩鳴申報一間公司向他捐贈價值3萬元的車輛及司機服務，該公司沒有在港註冊。管浩鳴接受本報查詢時，承認服務由商人朋友馬廷強捐贈。馬廷強是前藝人黎姿（現名為馬黎珈而）的丈夫。

獲5.3萬元選舉捐贈 聖公會捐2.3萬

當選的管浩鳴一共申報約5.3萬元選舉捐贈，其中2.3萬元為香港聖公會捐贈，另外3萬元則由Cheerful Country Enterprises Limited捐贈，報稱地址位於灣仔新鴻基中心。根據公司註冊處資料，上述公司並無註冊，疑為離岸公司。

捐贈服務公司 香港無註冊

本報記者上周五到訪新鴻基中心該公司的報稱地址觀察，門面不見有Cheerful Country Enterprises Limited名稱，門牌為港匯控股有限公司。翻查公司註冊處資料，港匯控股為私人公司，由馬廷強和胞弟馬庭偉持有。

管浩鳴早前回應傳媒查詢時稱，指車輛由一名私交朋友借出。本報記者日前致電管浩鳴，問及該捐贈是否來自馬氏二人時，管起初稱未知對方是否願意透露身分，管其後回覆稱，已獲馬廷強同意，公開服務由他捐贈。管浩鳴又表示，沒有問對方為何會以一間無在港註冊的公司名義捐贈，認為對方有眾多公司，相信沒留意這些細節。

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