管浩鳴獲3萬元司機服務：友人馬廷強捐贈

獲5.3萬元選舉捐贈 聖公會捐2.3萬

當選的管浩鳴一共申報約5.3萬元選舉捐贈，其中2.3萬元為香港聖公會捐贈，另外3萬元則由Cheerful Country Enterprises Limited捐贈，報稱地址位於灣仔新鴻基中心。根據公司註冊處資料，上述公司並無註冊，疑為離岸公司。

捐贈服務公司 香港無註冊

本報記者上周五到訪新鴻基中心該公司的報稱地址觀察，門面不見有Cheerful Country Enterprises Limited名稱，門牌為港匯控股有限公司。翻查公司註冊處資料，港匯控股為私人公司，由馬廷強和胞弟馬庭偉持有。

管浩鳴早前回應傳媒查詢時稱，指車輛由一名私交朋友借出。本報記者日前致電管浩鳴，問及該捐贈是否來自馬氏二人時，管起初稱未知對方是否願意透露身分，管其後回覆稱，已獲馬廷強同意，公開服務由他捐贈。管浩鳴又表示，沒有問對方為何會以一間無在港註冊的公司名義捐贈，認為對方有眾多公司，相信沒留意這些細節。