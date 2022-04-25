最慳每票25元 開支低者多有政黨背景

曾瀞漪申報總開支最高 20.4萬

曾瀞漪選舉開支中，12萬元聘請選舉代理人及助理，包括向香港兩岸客家聯會提供3萬元選舉助理及拉票人報酬，另各以約3.5萬元租車連僱用司機及用於選舉廣告開支；選舉捐贈方面，她獲逾1.5萬元捐贈，5000元由鳳凰衛視捐出，向她提供辦公室地址、接收信件和提供電子郵箱等。

總開支逾19萬元的亦有4人，分別是全國港澳研究會理事黃梓謙、教聯會副主席鄧飛、打鼓嶺鄉事委員會主席陳月明和報稱行政總裁的孫偉勇，當中鄧飛和陳月明當選。

記者以各候選人總開支和得票，計算各人所得每張選票的開支（見上表），發現最高和最低者落差甚遠，最高為投資推廣署前署長盧維思的每票約396元，最低的是總開支約2.9萬元，獲1178票的陸頌雄，每票只花約25元。另至少4名候選人每票開支逾200元，他們同樣落選。

每票開支最高的前10名候選人中，絕大部分人無政黨背景，當中僅兩人當選，分別是古物諮詢委員會前主席林筱魯和律師會理事江玉歡；每票開支最低的前10名候選人中，有4人屬工聯會成員、3人屬民建聯成員，部分人連任立法會議員，10人中兩人落選。