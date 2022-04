立選聘妻任公關 盧維思：不覺衝突 稱已申報 黃麗君現為李家超競選辦公關顧問

明報記者 關玉婷 陳亦瀅 鄭凱文

選委會界別開支上限21.3萬

立法會選舉制度大改革首場選舉去年12月舉行,新選制首次增設40席選舉委員會界別議席。受疫情影響,選舉事務處一度關閉公眾查閱服務,上周二回復正常,公眾可親往查閱立法會候選人早前呈報的選舉開支。根據《選舉開支最高限額(立法會選舉)規例》,選委會界別選舉開支上限為21.3萬元。本報翻查該界別各候選人開支,發現申報開支最多為鳳凰衛視節目主持人曾瀞漪,總開支約20.4萬元,最少則為任職巴士車長的工聯會蔡永強,花費僅約2.4萬元(見另稿)。

盧平均每票開支最高 397元

申報18萬元 10萬付妻公關公司

若按得票計算每張選票成本,則以盧維思花費最高,他申報選舉開支約18萬元,以其取得454票計,每票平均397元。總開支中有10萬元付予天禧顧問有限公司(下稱「天禧」),他同時申報妻子黃麗君為監察投票代理人之一,沒有受薪。翻查天禧今年1月中發出的報價單,盧獲提供的「策略諮詢和製作支援」服務,包括支援會議、協調選舉廣告製作、運送印刷品等。盧其他開支包括4.6萬元法律顧問費及一名選舉助理的2萬元薪金等。

按公司註冊處資料,天禧由黃麗君持有,是唯一的董事。黃麗君現為李家超負責公關工作,過往亦曾為前特首曾蔭權助選,天禧亦於本月初註冊李家超競選網站的域名。

盧維思接受本報查詢時表示,選擇該公司唯一原因是「她是全城最好的(she's the best in town)」,稱黃與其公司提供與選舉相關的專業服務,故有付款,亦已向選舉處申報,過程公開透明,他不認為有利益衝突,也不認同會影響公衆觀感,「我敢肯定每個候選人都受到他們的伴侶的幫助」,又稱政黨也會斥巨資為候選人助選。

陳家洛稱不違法:應比白紙更白

2012年參與立法會選舉並當選的陳家洛表示,雖然所涉金錢有限,有關行為亦不涉違法,「但不犯法不代表道德上合適」,認為聘用親屬難免影響公衆觀感,「是否真的只能選這一間公司?」他稱候選人當時始終正參與選舉尋求公職,而且可獲公帑補貼,言行應「比白紙更白、比清水更清」,免招爭議。

申報著作出版費3.8萬

洪雯:按選舉處建議申報

另外,當選議員的全國港澳研究會會員洪雯申報約11萬元選舉開支,翻查她所提交的開支發現,當中3.8萬元用以出版500本由她著作的《兩個香港的彌合之路》,付款日期為去年6月。洪雯回應查詢時,承認該書是於選舉前出版,但指在選舉過程中會帶同書與選民會面,故按照選舉事務處建議申報。