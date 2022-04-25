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立選聘妻任公關 盧維思：不覺衝突 稱已申報 黃麗君現為李家超競選辦公關顧問

【明報專訊】立會選制大改，首場選舉去年12月舉行，新制下增40選舉委員會界別議席。本報分析該界別51名候選人選舉開支，各人爭取每張選票成本參差，最低者約25元，落選的投資推廣署前署長盧維思花費最高，平均每票397元，申報的18萬元總開支，最大筆10萬元用於聘請其妻黃麗君的天禧顧問。黃麗君為特首候選人李家超的競選辦公關顧問，盧維思稱聘用太太公司因「她是全城最好的」，不覺利益衝突。曾任議員的學者陳家洛認為做法雖不違規，但影響公衆觀感，認為尋求公職者言行應「比白紙更白」。

明報記者 關玉婷 陳亦瀅 鄭凱文

選委會界別開支上限21.3萬

立法會選舉制度大改革首場選舉去年12月舉行，新選制首次增設40席選舉委員會界別議席。受疫情影響，選舉事務處一度關閉公眾查閱服務，上周二回復正常，公眾可親往查閱立法會候選人早前呈報的選舉開支。根據《選舉開支最高限額（立法會選舉）規例》，選委會界別選舉開支上限為21.3萬元。本報翻查該界別各候選人開支，發現申報開支最多為鳳凰衛視節目主持人曾瀞漪，總開支約20.4萬元，最少則為任職巴士車長的工聯會蔡永強，花費僅約2.4萬元（見另稿）。

盧平均每票開支最高 397元

申報18萬元 10萬付妻公關公司

若按得票計算每張選票成本，則以盧維思花費最高，他申報選舉開支約18萬元，以其取得454票計，每票平均397元。總開支中有10萬元付予天禧顧問有限公司（下稱「天禧」），他同時申報妻子黃麗君為監察投票代理人之一，沒有受薪。翻查天禧今年1月中發出的報價單，盧獲提供的「策略諮詢和製作支援」服務，包括支援會議、協調選舉廣告製作、運送印刷品等。盧其他開支包括4.6萬元法律顧問費及一名選舉助理的2萬元薪金等。

按公司註冊處資料，天禧由黃麗君持有，是唯一的董事。黃麗君現為李家超負責公關工作，過往亦曾為前特首曾蔭權助選，天禧亦於本月初註冊李家超競選網站的域名。

盧維思接受本報查詢時表示，選擇該公司唯一原因是「她是全城最好的（she's the best in town）」，稱黃與其公司提供與選舉相關的專業服務，故有付款，亦已向選舉處申報，過程公開透明，他不認為有利益衝突，也不認同會影響公衆觀感，「我敢肯定每個候選人都受到他們的伴侶的幫助」，又稱政黨也會斥巨資為候選人助選。

陳家洛稱不違法：應比白紙更白

2012年參與立法會選舉並當選的陳家洛表示，雖然所涉金錢有限，有關行為亦不涉違法，「但不犯法不代表道德上合適」，認為聘用親屬難免影響公衆觀感，「是否真的只能選這一間公司？」他稱候選人當時始終正參與選舉尋求公職，而且可獲公帑補貼，言行應「比白紙更白、比清水更清」，免招爭議。

申報著作出版費3.8萬

洪雯：按選舉處建議申報

另外，當選議員的全國港澳研究會會員洪雯申報約11萬元選舉開支，翻查她所提交的開支發現，當中3.8萬元用以出版500本由她著作的《兩個香港的彌合之路》，付款日期為去年6月。洪雯回應查詢時，承認該書是於選舉前出版，但指在選舉過程中會帶同書與選民會面，故按照選舉事務處建議申報。

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