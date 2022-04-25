2019年襲警判囚 美律師申上訴終院

申請一方又認為，下級法院錯誤理解自衛的法律觀點，認為案例顯示並非要到被打前一刻才可自衛，自衛亦可以是防止被告真誠認為即將發生的襲擊。

Bickett被控2019年12月在港鐵銅鑼灣站內，襲擊休班警俞樹生及搶警棍。高院法官杜麗冰早前質疑若被告害怕警棍，大可即時離開，駁回他以自衛的抗辯理由，並撤銷保釋。他上月底刑滿出獄，並稱自己即日被遣返美國。

原審及向高院上訴時，Bickett由資深大律師蔡維邦代表，文件顯示，他現由另一名資深大律師陳政龍代表。

質疑法官無從被告角度考慮自衛合理性

申請法律團隊在文件中質疑，原審及高院法官均無從被告角度考慮自衛的合理性，反而過分集中處理休班警俞樹生的動機。

他們續稱，根據有關自衛的案例，法庭必須考慮被告真實想法，尤其是電光火石之間的考慮。他們質疑，原審法官未考慮當時手持伸縮警棍的俞樹生曾一度否認為警員，及事前採取侵略性的態度，案情也顯示俞與被告衝突前，與途人發生肢體糾纏，認為不能排除被告需在俞再攻擊前從對方手中拿走伸縮警棍。