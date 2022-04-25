獨居漢涉縱火 鄰居嫲孫命危3傷

與妻兒離異數年 疑欲尋死

消防在起火單位旁破門救出76歲葉姓及28歲蕭姓兩嫲孫，他們吸入濃煙昏迷，救護員為男傷者裝設自動心外壓機，兩人送院搶救後情况危殆。涉縱火被捕的57歲馮姓男子背部燒傷，頭髮燒焦，由救護車送院時仍清醒，經治理後情况危殆。另有3人輕傷，送院治理後情况穩定。

事發昨凌晨2時許，豐圍樓19樓一單位發生火警，火勢猛烈，多名居民報警。消防到場動用兩條喉及4隊煙帽隊展開灌救，約400名居民疏散到安全位置暫避。消防處高級消防隊長鄭銘新指，起火單位面積約5米乘7米，事後發現助燃劑，相信火警起因有可疑。

火警期間，警員在19樓梯間發現馮，在其身上檢獲兩柄生果刀，相信他與事件有關，調查後以涉嫌縱火及藏有攻擊性武器將他拘捕。據了解，馮疑因情緒低落，在單位近門口燃點報紙，企圖自殺，及後波及雜物，火勢愈燒愈烈，多名居民報警。機動部隊警員昨午在豐圍樓附近一帶向居民發問卷，事件起因仍有待深入調查。案件由沙田警區刑事調查隊第五隊跟進。

住戶稱單位近年常傳自言自語聲

住客葉太稱，馮約10年前搬進豐圍樓，育有3名子女，其中兩人寄宿，他與妻子及幼子同住。她曾見過社工到訪，通常相隔鐵閘在門口位置與馮傾談，惟妻子與幼子約3年前搬離後，他一直獨居，亦沒再見社工探訪。另有鄰居表示，馮的單位近年常傳出自言自語聲音。