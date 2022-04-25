港聞

港聞二

獨居漢涉縱火 鄰居嫲孫命危3傷

【明報專訊】沙田新田圍邨豐圍樓昨凌晨發生火警，起火單位火光熊熊，不斷冒出濃煙。消防滅火後在現場檢獲助燃劑，警方列縱火案。一名燒傷男子被捕，消防在另一單位破門救出的兩嫲孫吸入濃煙昏迷，情况危殆。有居民指，被捕男子自與妻兒離異後獨居於起火單位，以往曾傳出自言自語聲音。

與妻兒離異數年 疑欲尋死

消防在起火單位旁破門救出76歲葉姓及28歲蕭姓兩嫲孫，他們吸入濃煙昏迷，救護員為男傷者裝設自動心外壓機，兩人送院搶救後情况危殆。涉縱火被捕的57歲馮姓男子背部燒傷，頭髮燒焦，由救護車送院時仍清醒，經治理後情况危殆。另有3人輕傷，送院治理後情况穩定。

事發昨凌晨2時許，豐圍樓19樓一單位發生火警，火勢猛烈，多名居民報警。消防到場動用兩條喉及4隊煙帽隊展開灌救，約400名居民疏散到安全位置暫避。消防處高級消防隊長鄭銘新指，起火單位面積約5米乘7米，事後發現助燃劑，相信火警起因有可疑。

火警期間，警員在19樓梯間發現馮，在其身上檢獲兩柄生果刀，相信他與事件有關，調查後以涉嫌縱火及藏有攻擊性武器將他拘捕。據了解，馮疑因情緒低落，在單位近門口燃點報紙，企圖自殺，及後波及雜物，火勢愈燒愈烈，多名居民報警。機動部隊警員昨午在豐圍樓附近一帶向居民發問卷，事件起因仍有待深入調查。案件由沙田警區刑事調查隊第五隊跟進。

住戶稱單位近年常傳自言自語聲

住客葉太稱，馮約10年前搬進豐圍樓，育有3名子女，其中兩人寄宿，他與妻子及幼子同住。她曾見過社工到訪，通常相隔鐵閘在門口位置與馮傾談，惟妻子與幼子約3年前搬離後，他一直獨居，亦沒再見社工探訪。另有鄰居表示，馮的單位近年常傳出自言自語聲音。

相關字詞﹕火警

上 / 下一篇新聞

孔繁毅稱已築免疫屏障 倡提早鬆綁 許樹昌反對：第三針接種率仍低
孔繁毅稱已築免疫屏障 倡提早鬆綁 許樹昌反對：第三針接種率仍低
內科醫學院：未打針長者死亡風險高20倍
內科醫學院：未打針長者死亡風險高20倍
業界歡迎孔繁毅建議 黃家和促母親節准8人一枱
業界歡迎孔繁毅建議 黃家和促母親節准8人一枱
研究：六成18至30歲求助者 中至重度焦慮
研究：六成18至30歲求助者 中至重度焦慮
醫療支援熱線義工：市民染疫最擔心家人
醫療支援熱線義工：市民染疫最擔心家人
發展局：部分社區隔離設施或可改過渡房
發展局：部分社區隔離設施或可改過渡房
見證香港城界變遷 百年「新九龍」界石重現 民間組織尋蹤 古蹟辦列文物地點
見證香港城界變遷 百年「新九龍」界石重現 民間組織尋蹤 古蹟辦列文物地點
歷史研究社：劃界定義維持至今 文物價值媲美維城界石
歷史研究社：劃界定義維持至今 文物價值媲美維城界石
劏房嬰疑遭勒斃 警列兇殺拘24歲母
劏房嬰疑遭勒斃 警列兇殺拘24歲母
稱警曾引國安法約談 鍾劍華赴英「避秦」
稱警曾引國安法約談 鍾劍華赴英「避秦」
余英時「最後訪問」曝光 斥國安法下港將變內地城市
余英時「最後訪問」曝光 斥國安法下港將變內地城市
2019年襲警判囚 美律師申上訴終院
2019年襲警判囚 美律師申上訴終院
立選聘妻任公關 盧維思：不覺衝突 稱已申報 黃麗君現為李家超競選辦公關顧問
立選聘妻任公關 盧維思：不覺衝突 稱已申報 黃麗君現為李家超競選辦公關顧問
最慳每票25元 開支低者多有政黨背景
最慳每票25元 開支低者多有政黨背景
管浩鳴獲3萬元司機服務：友人馬廷強捐贈
管浩鳴獲3萬元司機服務：友人馬廷強捐贈
大灣區GBA專題：新數據互動系統 「看穿」灣區海洋 港科學家團隊研發 盼助平衡保育與發展
大灣區GBA專題：新數據互動系統 「看穿」灣區海洋 港科學家團隊研發 盼助平衡保育與發展
大灣區GBA專題：港治水政出多門 倡設海洋局協調
大灣區GBA專題：港治水政出多門 倡設海洋局協調
大灣區GBA專題：幕後功臣廣州超算 光纖專線連通科大
大灣區GBA專題：幕後功臣廣州超算 光纖專線連通科大
大灣區GBA專題：WavyOcean手機可用 3D呈現海洋溫度硝氮度
大灣區GBA專題：WavyOcean手機可用 3D呈現海洋溫度硝氮度
品嘗美食不怕血糖飈升 港研低升糖處理技術
品嘗美食不怕血糖飈升 港研低升糖處理技術
高效提取多糖技術 海藻及中草藥均適用
高效提取多糖技術 海藻及中草藥均適用
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】世界免疫周 歐家榮：打疫苗讓我哋追夢
【Emily】世界免疫周 歐家榮：打疫苗讓我哋追夢
【Emily】新思維籲一人一信 反對水泥廠搬將軍澳
【Emily】新思維籲一人一信 反對水泥廠搬將軍澳
【Emily】鄒幸彤獄中準備陳辭 嘆基本文具都無
【Emily】鄒幸彤獄中準備陳辭 嘆基本文具都無
【Emily】劉珈汶移英再「做區」 幫當地港人
【Emily】劉珈汶移英再「做區」 幫當地港人
【Emily】前上司黎棟國爆李家超花名「頁問」
【Emily】前上司黎棟國爆李家超花名「頁問」
【Emily】李家超fb中文被彈 何君堯批網民仲渣
【Emily】李家超fb中文被彈 何君堯批網民仲渣