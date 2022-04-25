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余英時「最後訪問」曝光 斥國安法下港將變內地城市

【明報專訊】台灣傳媒昨刊出史學泰斗余英時（圖）生前接受香港傳媒未刊出的「最後訪問」，稱余首次評論國安法後時局。余英時在2020年9月完稿，批評北京推《港區國安法》等同「決定將香港的納入它的極權體制之中」，片面將「一國兩制」改為「一國一制」，形容「從此開始，中共將一步一步地把香港轉化為一個內地的城市」。他又指出，大學校長及管理層聘任「必須事先得到中共的認可」，指「在這一客觀的教育體制下，不可能出現蔡元培、胡適、傅斯年一型的大學校長」。

主編余英時政論集的出版社負責人顏擇雅在社交網站解釋，訪問是余英時的最後政論，但「主動邀訪的港媒壓下」，最終未刊出，是余英時太太陳淑平在他抽屜找到余的手稿。根據顏上載余的手稿，余英時當時稱「我是因為香港是我的一個故鄉，才為此全心全力完成此文」。訪問及書刊中均隱去傳媒名稱，手稿只提及「記者先生」。

顏擇雅回覆本報查詢時說，余在訪問中亦有回覆香港是否還能爭民主等問題。

籲創文化氛圍 勿寄託大學行政部門

據《自由時報》報道，余英時在訪問中，一方面盛讚本港大專學生爭取民主自由的「巨大努力」，同時說香港「當局基本上已一切聽命於北京」，對部分大學校長表態支持國安法雖遺憾但不驚訝。他形容：「我們與其將希望寄託在大學的行政部門，毋寧創建一種文化氛圍，讓以天下是非為己任的現代知識人能夠不斷出現。對於香港的前景來說，沒有比這件事更重要的了。」

談DSE爭議試題 斥港官不懂歷史學

余英時當時亦評論中學文憑試「1900至1945年間，日本為中國帶來的利多於弊」爭議，考評局當時抽起試題。余認為該問題作為試題「是很正常的」，考生可同意或不同意歷史論斷，但必須予以論證。他反問歷史試題怎會「沒有討論的空間」，並批評本港官員暴露完全不懂歷史學。他反問：「難道他們僅僅靠着『官方』的身分便可以對任何問題提出最有權威的答案嗎？這是祇有在極權國家才能發生的事。」

相關字詞﹕國安法 余英時

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