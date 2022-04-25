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劏房嬰疑遭勒斃 警列兇殺拘24歲母

【明報專訊】一個女嬰前晚被發現昏迷於北角麗宮大廈劏房，其後證實不治。警方調查後發現倒卧牀上的女嬰頸部有傷痕，疑遭人勒斃，案件列作兇殺，拘捕同住的24歲劉姓母親。據了解，夫婦早前分居，母親帶同女嬰遷往劏房居住。事件起因待查。

母頸同有傷痕 檢兩遺書

事發前晚9時許，警方接報指麗宮大廈有一名女子及一名女嬰昏迷倒卧劏房牀上。救護員到場證實女嬰死亡，女子則轉為清醒，送院治理。警方事後封鎖涉事樓層走廊及單位調查，鑑證科人員亦奉召到場協助蒐證。24歲劉姓女子與19個月大的女嬰為母女關係，劉的頸部有紅腫傷痕，經治理無大礙。

警方初步調查發現女嬰頸部有傷痕，懷疑曾遭勒頸，在劏房檢獲盛載藥物的空樽，在現場檢獲兩封遺書及數條膠索帶，案件列作兇殺，女嬰死因待驗屍確定。案件由東區警區重案組跟進。據了解，劉與丈夫疑感情有變而分居，其後母女遷往事發劏房，已租住約3個月。女嬰的爺爺、嫲嫲每周均會前往探望，兩人前晚到劏房探望時揭發事件。

夫婦早前分居 鄰居稱鮮見女嬰父親

有鄰居稱，涉事單位分成約6間劏房，母女約於去年底入住，平時鮮見女嬰父親出入，單位亦較安靜，無傳出嬰兒哭叫聲。

資深社工陳琬琛表示，對事件深感惋惜，認為要避免類似事件，家人及朋友角色非常重要。他呼籲如發現有人態度變消極，甚至透露輕生念頭，親友應盡早介入，多加陪伴，亦可為其尋求家庭支援。

陳續指，案中事主較年輕，社交圈子或較廣闊，可多主動向朋友分擔難題及壓力，或尋求陪伴；相信家翁及家婆出於疼愛及關心而經常探望，兩人或可成夫婦之間溝通橋樑，重建良好家庭關係，呼籲市民主動向他人求助。他補充，社福界有不少針對家庭的服務，例如每區均有家庭社工可支援，如照顧小朋友遇上難題、情緒困擾，甚至出現抑鬱，均可向社工表達，尋求更專業協助。

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