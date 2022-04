見證香港城界變遷 百年「新九龍」界石重現 民間組織尋蹤 古蹟辦列文物地點

明報記者 馬耀森

標示新九龍範圍 牛池灣現同類界石

古蹟辦稱,已於上周四(21日)實地視察及記錄兩塊分別位於郝德傑道和大埔道交界山坡,以及牛池灣扎山道的界石,兩塊界石均刻有「NEW KOWLOON」、「NEW TERRITORIES」及「LIMIT UNDER ORDINANCE No 26 OF 1937」字樣;有關界石用作標示新九龍範圍,其豎立位置、數量及現况仍需調查和研究,兩塊界石的歷史價值已初步獲確認,會納入「由古物古蹟辦事處界定的政府文物地點」名單,並界定為「文物地點」加以保護,有需要時可為相關部門提供技術意見,協助設立說明牌。

古蹟辦又稱,所有新工務工程項目的倡議者和工務部門,均須研究其工程項目會否影響上述的「文物地點」,若有影響,須做文物影響評估,並訂定緩解措施。

根據1898年中英簽訂的《展拓香港界址專條》,九龍界限街以北,深圳河以南土地,由清廷租予英國,租期為99年。1900年港府設立「新九龍區」,1937年通過法例,重新訂立九龍及新界的界線,東起鯉魚門,西至荔枝角,南至界限街的地區稱為「新九龍」,並納入市區範圍。

香港行跡稱,除新發現的界石,現存只有位於扎山道一塊同類界石,但其表面耗損,刻字模糊。該組織又指,1937年的舊地圖顯示,最西部分界線標記了3個界石位置,惟至今未有發現。

三面刻字 香港行跡:兩巧合助發現

香港行跡創辦人林曉欣表示,早前搜尋「長沙灣聖辣法危爾天主教墳場」地段資料時,發現1922年的測繪處地圖標示一塊不知名界石坐標,對比舊地圖的新九龍及新界界線,相信是其中一塊界石,最後由成員Danny Lee於上周三在大埔道及郝德傑道交界斜坡找到該界石,長、闊、高均為約0.3米,其中3個垂直面分別刻有「NEW KOWLOON」、「NEW TERRITORIES」、「LIMIT UNDER ORDINANCE No 26 OF 1937」,字樣清晰可見。

林形容今次發現有兩個巧合,一是於搜尋其他資料時無意中發現界石座標;實地搜索時,發現界石表面有水泥痕迹,估計曾被水泥覆蓋,後來進行工程才得以重見天日。該組織最近獲網民通知於筆架山發現另一塊疑似新九龍界石,不過刻字模糊,有待跟進確認。