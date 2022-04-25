港聞

港聞一

發展局：部分社區隔離設施或可改過渡房

【明報專訊】中央援建多個社區隔離設施，發展局長黃偉綸表示，9個援建的社區隔離設施（又稱方艙醫院）共提供約5萬個牀位，當疫情緩和後，部分設施或有潛質改為過渡房屋。房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，需考慮地點和配套，相信啟德、洪水橋和粉嶺設施較有潛力改建，並建議可增高至數層，反加入商業和社區設施滿足居民。

黃偉綸在網誌表示，該9個社區隔離設施共可提供約5萬個牀位，提升香港抗疫和隔離能力，當疫情緩和後，屆時部分設施或有潛質改為過渡房屋，「希望盡量做到以民為本」。

房委招國偉：啟德粉嶺等設施料較有潛力

招國偉指建議可以幫助輪候冊者，「好過住劏房，租金又平一些」，料會受歡迎，並可考慮將現時主要一層高的隔離設施加高至數層，以容納更多人居住，並請求中央或由港府負責加建。他又指轉換成過渡房與否的最大因素是地點，舉例指竹篙灣和港珠澳大橋香港口岸人工島地處偏僻，沒有交通配套，完全不可行；啟德郵輪碼頭附近、粉嶺馬適路旁和洪水橋近雞伯嶺路則可考慮改用途。他又指，如隔離設施住戶人數多，便有需要加入商業和社區設施，滿足居民需要，用好現有資源。

竹篙灣社區隔離設施首批約1000個房間日前已交付使用，竹篙灣餘下設施，及位於啟德郵輪碼頭附近和落馬洲河套區的大型社區隔離設施將繼續推展。其中啟德郵輪碼頭附近的設施規模較大，將提供約3000房間，樓高4層，與已啟用的6個一層高的社區隔離設施不同，設有升降機，亦有樓梯、走廊等輔助設施，現時部分設施已建至第4層，並陸續進行機電設施的接駁和驗收工序，設施將於5月至6月分兩期完成。

竹篙灣和啟德的社區隔離設施均以「組裝合成」建築法建造，在廠房完成大部分飾面，再運往工地簡單裝嵌和接駁水、電和污水系統等，有效縮短施工時間。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫情 過渡房屋 社區隔離設施 招國偉 黃偉綸

上 / 下一篇新聞

孔繁毅稱已築免疫屏障 倡提早鬆綁 許樹昌反對：第三針接種率仍低
孔繁毅稱已築免疫屏障 倡提早鬆綁 許樹昌反對：第三針接種率仍低
內科醫學院：未打針長者死亡風險高20倍
內科醫學院：未打針長者死亡風險高20倍
業界歡迎孔繁毅建議 黃家和促母親節准8人一枱
業界歡迎孔繁毅建議 黃家和促母親節准8人一枱
研究：六成18至30歲求助者 中至重度焦慮
研究：六成18至30歲求助者 中至重度焦慮
醫療支援熱線義工：市民染疫最擔心家人
醫療支援熱線義工：市民染疫最擔心家人
見證香港城界變遷 百年「新九龍」界石重現 民間組織尋蹤 古蹟辦列文物地點
見證香港城界變遷 百年「新九龍」界石重現 民間組織尋蹤 古蹟辦列文物地點
歷史研究社：劃界定義維持至今 文物價值媲美維城界石
歷史研究社：劃界定義維持至今 文物價值媲美維城界石
劏房嬰疑遭勒斃 警列兇殺拘24歲母
劏房嬰疑遭勒斃 警列兇殺拘24歲母
稱警曾引國安法約談 鍾劍華赴英「避秦」
稱警曾引國安法約談 鍾劍華赴英「避秦」
余英時「最後訪問」曝光 斥國安法下港將變內地城市
余英時「最後訪問」曝光 斥國安法下港將變內地城市
獨居漢涉縱火 鄰居嫲孫命危3傷
獨居漢涉縱火 鄰居嫲孫命危3傷
2019年襲警判囚 美律師申上訴終院
2019年襲警判囚 美律師申上訴終院
立選聘妻任公關 盧維思：不覺衝突 稱已申報 黃麗君現為李家超競選辦公關顧問
立選聘妻任公關 盧維思：不覺衝突 稱已申報 黃麗君現為李家超競選辦公關顧問
最慳每票25元 開支低者多有政黨背景
最慳每票25元 開支低者多有政黨背景
管浩鳴獲3萬元司機服務：友人馬廷強捐贈
管浩鳴獲3萬元司機服務：友人馬廷強捐贈
大灣區GBA專題：新數據互動系統 「看穿」灣區海洋 港科學家團隊研發 盼助平衡保育與發展
大灣區GBA專題：新數據互動系統 「看穿」灣區海洋 港科學家團隊研發 盼助平衡保育與發展
大灣區GBA專題：港治水政出多門 倡設海洋局協調
大灣區GBA專題：港治水政出多門 倡設海洋局協調
大灣區GBA專題：幕後功臣廣州超算 光纖專線連通科大
大灣區GBA專題：幕後功臣廣州超算 光纖專線連通科大
大灣區GBA專題：WavyOcean手機可用 3D呈現海洋溫度硝氮度
大灣區GBA專題：WavyOcean手機可用 3D呈現海洋溫度硝氮度
品嘗美食不怕血糖飈升 港研低升糖處理技術
品嘗美食不怕血糖飈升 港研低升糖處理技術
高效提取多糖技術 海藻及中草藥均適用
高效提取多糖技術 海藻及中草藥均適用
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】世界免疫周 歐家榮：打疫苗讓我哋追夢
【Emily】世界免疫周 歐家榮：打疫苗讓我哋追夢
【Emily】新思維籲一人一信 反對水泥廠搬將軍澳
【Emily】新思維籲一人一信 反對水泥廠搬將軍澳
【Emily】鄒幸彤獄中準備陳辭 嘆基本文具都無
【Emily】鄒幸彤獄中準備陳辭 嘆基本文具都無
【Emily】劉珈汶移英再「做區」 幫當地港人
【Emily】劉珈汶移英再「做區」 幫當地港人
【Emily】前上司黎棟國爆李家超花名「頁問」
【Emily】前上司黎棟國爆李家超花名「頁問」
【Emily】李家超fb中文被彈 何君堯批網民仲渣
【Emily】李家超fb中文被彈 何君堯批網民仲渣