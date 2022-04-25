發展局：部分社區隔離設施或可改過渡房

黃偉綸在網誌表示，該9個社區隔離設施共可提供約5萬個牀位，提升香港抗疫和隔離能力，當疫情緩和後，屆時部分設施或有潛質改為過渡房屋，「希望盡量做到以民為本」。

房委招國偉：啟德粉嶺等設施料較有潛力

招國偉指建議可以幫助輪候冊者，「好過住劏房，租金又平一些」，料會受歡迎，並可考慮將現時主要一層高的隔離設施加高至數層，以容納更多人居住，並請求中央或由港府負責加建。他又指轉換成過渡房與否的最大因素是地點，舉例指竹篙灣和港珠澳大橋香港口岸人工島地處偏僻，沒有交通配套，完全不可行；啟德郵輪碼頭附近、粉嶺馬適路旁和洪水橋近雞伯嶺路則可考慮改用途。他又指，如隔離設施住戶人數多，便有需要加入商業和社區設施，滿足居民需要，用好現有資源。

竹篙灣社區隔離設施首批約1000個房間日前已交付使用，竹篙灣餘下設施，及位於啟德郵輪碼頭附近和落馬洲河套區的大型社區隔離設施將繼續推展。其中啟德郵輪碼頭附近的設施規模較大，將提供約3000房間，樓高4層，與已啟用的6個一層高的社區隔離設施不同，設有升降機，亦有樓梯、走廊等輔助設施，現時部分設施已建至第4層，並陸續進行機電設施的接駁和驗收工序，設施將於5月至6月分兩期完成。

竹篙灣和啟德的社區隔離設施均以「組裝合成」建築法建造，在廠房完成大部分飾面，再運往工地簡單裝嵌和接駁水、電和污水系統等，有效縮短施工時間。

（新冠疫情）