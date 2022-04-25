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醫療支援熱線義工：市民染疫最擔心家人

【明報專訊】隨第五波新冠疫情爆發，醫管局2月15日起開設醫療查詢支援熱線，供染疫者查詢醫療資訊及感染控制建議，至上周三（20日）已處理逾6.7萬宗個案。熱線由護士、職業治療師等、護士學校及其他醫療學系師生接聽。有醫護及學生表示，染疫市民最擔心的不止自己，曾有父親懼怕傳染備戰中學文憑試的兒子、亦有懷孕27周的確診婦擔憂腹中嬰兒染疫。求助電話不斷，市民未必只有一個訴求，接聽電話的義工認為，最重要的是隔着電話細聽，並提供「最需要的資訊」。

明愛醫院護士學校護理學高級文憑三年級生鄭家林2月下旬開始接聽支援熱線，首個電話來自一名應屆文憑試考生的父親，鄭稱，接聽電話的工作人員一般可按照電腦系統所需的資料向來電者查詢資料，他原以為父親確診後不懂得如何處理遂致電求助，但來電者「想表達嘅嘢比較多」，仔細聆聽後發現父親最擔心的並非自己的病情，而是同一屋簷下的家人，於是鄭向他提供家居感染控制方法，並安排上門送深喉唾液樣本收集包，讓備戰考試的兒子可盡早檢測。

曾收抑鬱症媽媽來電

傾談3小時紓情緒

另一接聽熱線的青山醫院高級個案經理（一級職業治療師）賴雅倫談到，曾接聽一名抑鬱症媽媽來電，稱染疫9日後快測仍呈陽性，在家隔離未能照顧兩名子女並被丈夫責怪，她原查詢為何多日未病癒，詳談後透露有自殺傾向，工作人員前後傾談3小時後終能紓緩其情緒，並將個案轉介予醫管局「護訊鈴」跟進。

疫情高峰期，中心每日收到大量電話查詢，鄭家林憶述曾有一名染疫的27周孕婦憂慮腹中嬰兒受影響而致電求助，孕婦接通電話後首句話就是「哇，老公！個電話終於通咗」。賴雅倫則形容當時「（求助電話）由開工接到收工」，部分市民致電多次方能撥通電話，「咩情緒都有」，有人憤怒得言談間有大量助語詞，另有人對染疫憂心，但無論對方情緒如何，他都會仔細聆聽，盼幫助每一位有需要的市民。

（新冠疫情）

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