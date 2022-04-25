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研究：六成18至30歲求助者 中至重度焦慮

【明報專訊】新冠疫情持續兩年，影響港人精神健康。浸信會愛羣社會服務處表示，求助升兩倍，使用精神健康網上平台使用者增六成。機構向3749名尋求精神健康服務者發網上評估問卷，發現18歲至30歲為高危群組，近六成呈中度至極嚴重焦慮；整體近半受訪者呈中度至極嚴重抑鬱及壓力。

精神健康平台使用者

今年首季增逾66%

香港教育大學及浸信會愛羣社會服務處進行一項精神健康研究，研究團隊分析愛羣社會服務處網上平台去年9月至今年3月使用狀况，今年首3個月平台使用者較去年增逾66%。參加工作坊及小組的參加人次升幅亦近3倍，機構接到的求助升幅達兩倍。研究團隊同期亦以網上問卷訪問尋求服務的3749人，以澳洲新南威爾斯大學研發的《情緒自評量表》評估市民的抑鬱、焦慮及壓力水平，分數愈高表示徵狀愈強。

教大心理學系系主任陳家承表示，該批求助者中以評分計，精神健康出現輕度至中度問題，抑鬱及壓力水平均屬輕度，而焦慮則較嚴重，屬中度水平；當中18至30歲屬高危群組，394名受訪者當中，有58%受訪者呈中度至極嚴重焦慮、47%呈中度至極嚴重抑鬱、49%呈中度至極嚴重壓力（見表）。

研究團隊又稱，受情緒困擾者更易被疫情影響。機構900多個持續服務個案當中，有165個案在第五波期間再病發，佔全年整體個案17%，原因最多因生活壓力，其次因與同住人關係變差，第三擔心染疫。

浸信會愛羣社會服務處精神健康綜合服務總監盤鳳愛稱，18至30歲青年在疫情期間，大部分人與家人擠在狹小空間，摩擦增加。盤鳳愛稱，最嚴重的個案會與父母爭執、打架，甚至自殘，需醫療支援。

精神科專科醫生麥永接表示，疫情最嚴重時，市民因怕染疫而不到醫院求醫，延遲向精神科求助。他建議將精神健康納入防疫及康復方案，亦盼當局就疫情如何影響精神健康深入調查。

（新冠疫情）

相關字詞﹕焦慮症 抑鬱 新冠疫情

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