業界歡迎孔繁毅建議 黃家和促母親節准8人一枱

政府第二階段擬在容許食肆由4人一枱增至8人一枱，晚市堂食由晚上10時延長至晚上12時，惟無確實日期。黃家和認為，疫情已相對平穩，且不少人已接種疫苗，認為有條件加快放寬社交距離措施，歡迎提早第二階段放寬，毋須等到5月底或6月底。

社交距離措施放寬首階段在4月21日開始，黃家和表示，復活節假期及首階段放寬後的首個周末，飲食業生意不錯，已由第五波疫情最嚴峻時僅每日兩成生意，恢復至每日至少七成生意。

酒吧盼及早第二階段放寬

政府准許酒吧在第二階段重開，每枱最多4人。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，疫情已漸趨穩定，希望政府盡早推第二階段放寬，讓酒吧重開，「早得一日得一日，每一日都是金錢成本來的」。他重申酒吧業一直爭取與食肆同時放寬，又提到部分食肆亦賣酒，「不同處所的傳播力是否有這麼大差距？」認為應平等對待酒吧。

（新冠疫情）