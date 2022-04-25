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內科醫學院：未打針長者死亡風險高20倍

【明報專訊】本港第五波新冠病毒疫情下逾9000人離世，香港內科醫學院表示，本港逾30萬長者未接種新冠疫苗，引述研究稱未打針長者死亡風險為已打兩針者的21.3倍。有公立醫院醫生稱，重症者大部分未打針，高峰期「簽死亡證多過出院證」，出院者約一至兩成人30日內再入院，涉腎衰竭或肺炎，籲長者及早接種疫苗。

香港大學、國家疾控中心和美國疾控中心早前分析本港1月至3月數據，顯示60歲以上未打針長者的死亡風險，為同齡已打兩針或以上者的21.3倍。香港內科醫學院委員會委員、威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系部門主管周啟明表示，現時離世患者當中，60歲以上未打針者佔死亡人數達七成，按他臨牀所見，重症患者大部分未打針或只打一針，而未打針染疫的長者肺功能受創，部分人要接受高流量氧氣治療，每分鐘提供60公升氧氣，內科14部高流量氧氣機一度用盡，要問深切治療部借用。他憶述，「高峰時，每日簽3至4張死亡證，但出院紙簽唔到或者得一張」，行醫逾20載從未試過，而很多長者臨終時無家人陪伴在側，只能隔着玻璃或網上道別，令他十分心酸。

兩成出院者一個月內再入院 多涉腎衰竭、肺炎

周啟明稱，按威院初步統計，染疫後出院患者中，約一至兩成一個月內要再度入院，大部分為院舍長者，多涉及腎衰竭及肺炎。他說，部分人返回院舍或家中後胃口較差，估計可能因此減少進食導致脫水，因而出現急性腎衰竭，另發現病人康復後肺部容易出現細菌感染，認為可能是病毒損害免疫系統，導致肺炎及再入院。

香港內科醫學院院長李錦滔表示，現時全港仍有超過30萬名長者未接種一針疫苗，認為這些長者極高危，除了減少重症及死亡數字，按英國衛生安全局的報告，分析全球15個研究，已經打針者染疫後，不論長短期，出現「長新冠」、即新冠後遺症的症狀少於未打針者，呼籲長者從速接種疫苗。

（新冠疫情）

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