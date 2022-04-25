孔繁毅稱已築免疫屏障 倡提早鬆綁 許樹昌反對：第三針接種率仍低

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅昨在無綫《講清講楚》表示，相信本港可能已逾400萬人染疫，已築起自然免疫屏障，疫情反彈風險相對小，認為有條件趁自然抗體水平高，加快放寬社交距離措施步伐，建議提早兩周後放寬至第二階段社交距離措施，例如郊外或體育活動毋須戴口罩。據政府路線圖，第二階段擬重開酒吧等處所、放寬食肆至8人一枱、放寬口罩令包括在郊野公園戶外範圍及公眾地方劇烈運動時不必戴口罩。

倡兩周後再放寬 仍須第三針

孔繁毅認為，若趨勢是每日減50宗個案，兩三周後單日可能少於百宗，有條件加快放寬措施，但若社區出現非Omicron的全新變種病毒就要小心。他說即使提早放寬，仍須維持5月底疫苗通行證要求，市民仍須打第三針，屆時旅客入境打針要求也應有一致要求。他在節目後稱，若兩三個月後個案較少，也無新變種病毒，可調整入境政策例如家居隔離，但仍要維持打針、檢測等要求。

許樹昌倡逐步放寬

「買時間」推高第三針接種率

中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受查詢表示，「無可能」提早放寬社交距離措施，疫情雖慢慢回落，但單日個案仍在3位數，而且有不穩定因素包括近期放寬社交距離措施及學校復課，本港3至11歲兒童首針及第二針接種率仍低，最新數字分別為66%及38%，隨着復課可能會有爆發，同時本港第三針接種率很低，免疫保障「未夠堅固」。

許樹昌續稱，特首候選人李家超當選後首要工作是籌備通關，而內地仍堅持「動態清零」政策，本港不能一下子放寬措施，第二階段涉重開不少娛樂場所及放寬口罩令，可能會造成疫情反彈。他認為宜逐步放寬措施，「買時間」推高第三針及高危組別接種率。

被問何時放寬社交距離措施才安全，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，每日個案維持在穩定水平，有持續緩慢向下趨勢，但數字仍較高，未來一段日子仍要觀察，才可決定下階段有何措施可放寬及何時放寬。他說復活節假期距今5至6日，暫未見疫情反彈，但須觀察一段時間，可能潛伏期較長。

被問本港是否無可能「清零」，孔繁毅認為不應再着重清零，最重要是穩控疫情，打針、減少重症及死亡最重要。他相信短期單日個案會跌至兩位數，認為現時再全民檢測的成本效益很低，Omicron傳播力高，全民檢測耗費大量人力物力，最終可能僅清零數日。

明報記者

（新冠疫情）

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