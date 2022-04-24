七旬翁倒斃「雜物屋」 鄰居曾屢勸清理不果

鄰居高先生說，李2000年起居於該單位，鮮見有人探望他；李不時回鄉探親，曾稱有親人在內地教書，「一住就兩三個月」。高說李有拾荒習慣，執拾紙皮、報紙、膠袋，甚至食物，單位傳出異味，惹來蟑螂及老鼠等，影響環境衛生，鄰居均叫李不要打開門。

稱傳出異味 惹蟑螂老鼠

高稱，鄰居屢勸李丟棄雜物，但李不肯，「啲嘢又唔肯丟、又唔肯賣」。高又引述李稱在附近賣不到好價錢，如將雜物帶到土瓜灣可「賣多一兩毫」，故要等他「心情好、行到」，才將雜物搬到土瓜灣變賣。高說李行動及精神正常，曾見他在附近商場廁所梳洗。高又憶述，周四早上有社工及派飯義工上門找李，但無人應門，高向他們說李平日下午4時許派飯時間才出現，至下午社工再來，見李未有異樣，未料前日再上門時發現李已過身。

被問到會否收回事主單位及處理屋內雜物，房署稱何文田邨屋邨管理辦事處會了解事件及採取適當跟進。社署表示事主有接受由社署津助的綜合家居照顧服務，對他猝逝感痛惜，所屬地區綜合家庭服務中心社工已跟事主親戚取得聯絡，會提供適切協助。