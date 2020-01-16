DSE英文聆聽卷多MC少長題 教師：較去年簡單

21考生竹篙灣應考 3人棄考

卷三分為甲部必答及乙部選答部分，乙部設有較淺的B1或較深的B2卷供考生二選一作答，選答B1最高可獲第4級。今年DSE甲部及乙部分別要求考生以本地遊旅行社及霓虹燈公司職員身分，根據錄音及資料內容作答；乙部要求考生撰寫電郵、網頁簡介或講稿等。

廠商會中學英文科主任鄧美儀表示，今年甲部的聆聽考核，講者語速適中，亦沒特別口音，有較多選擇題（MC）及填充題，需以較完整句子作答的長題目減少，去年有10題，今年僅4題，考生因串錯字失分的機率大減，整體而言較去年簡單。該校英文科助理主任彭小靜稱，留意到大部分選擇題需選兩個答案，全對才有分，錄音中講者亦沒直接陳述答案，需考生自行理解，故仍有挑戰。

B1卷最後一題僅需填表

至於涉及寫作的乙部，考生須選答較淺的B1卷或較深的B2卷，各有3條寫作題，鄧稱B2卷程度與去年相若，B1卷則較易，以往3條寫作題的難度均由淺入深，但今年B1卷罕見於最後一題只要求考生填表，毋須撰寫完整文章，難度大減。但她留意到，表格內容大多需從錄音理解，考生不能照抄資料，對聆聽能力較弱考生有難度，但由於毋須撰寫句子，文法出錯風險較低。

鄧認為，今年甲部及乙部卷一較去年簡單，但能力較弱考生若想取得最高的第4級成績需取得滿分，故「衝四」仍有難度，但至少較易合格，取得第3級成績。

位於石硤尾的廠商會中學昨有約110名考生，5名考生需到特別室應考，其中3人因收音機接收不良，2人因遲到未能進入原定試場。

考生盧同學選答B1卷，他說原以為不夠時間完成3條題目，對最後一題只需填表感驚喜，最後只花5分鐘完成，尚有10分鐘檢查，認為今年卷三整體較去年容易。