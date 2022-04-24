4代居明華 老街坊：子滿月鄰居代煮飯

郭婆婆1965年搬入明華大廈，時年29歲，腹懷第五胎，兩夫婦和4個女兒只能入住細單位，只因當年配屋時兩個兒童只計作一個成人。地方淺窄，街坊自有辦法，借用單位外的中央走廊空間，由於走廊正是天井位置，街坊俗稱為「天街」，「洗菜洗鴨，用完抹番」，鄰居見面多了，培養出深厚鄰里關係。

郭婆婆憶起，1971年首個兒子滿月時，街坊也替她高興，大清早6時許便拍門，幫她洗菜做飯，給她煮一餐慶祝。後來人口增加，調往同邨大單位，環境也改善，郭婆婆在社區內做義工，參與探訪活動，服務明華街坊。她最近遷入明華大廈第一期重建的新單位，暫時入伙戶數較少，但老街坊情不變。

女窗前梳頭 與街坊結緣成家

郭婆婆女兒譚女士6歲隨母入住明華大廈，成長於斯，幼年在邨內玩盡「氹氹轉」、「捐山窿」等屋邨遊樂設施，其最重要的心跳回憶也是在明華大廈，當年她家住一樓，某天正在窗前梳頭，卻見樓下一名男子癡癡觀看，認得是公司男同事，一問之下才知對方原來是明華街坊，後來對方展開追求，最終共結連理，她的女兒和孫女都住在明華大廈其他單位，4代人均在此生活。

房協設專題網介紹明華歷史

譚女士對明華大廈有深厚感情，儲起1995年創刊的每期明華大廈季刊，看見屋邨管理和活動的圖片，便會勾起她幕幕回憶，例如屋邨初設火水站和電話亭，大大方便居民和訪客。房協今日啟動「細說明華」專題網站，介紹大廈歷史、鄰里生活和建築設計等，並將持續更新。

（城市保育）