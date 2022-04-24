華富商場研保育 明華留信箱「通花牆」 指房委政策零碎 學者倡訂重建邨保育方案

明報記者 曾偉龍

屋邨老化嚴重，房委會2018年起啟動勘察71個滿40年樓齡屋邨，涉逾27萬個公屋單位，目標2032年完成。房委會2013年研究22條屋邨重建潛力，現時推行了當中白田邨、美東邨及華富邨的重建計劃，另研究重建西環邨及馬頭圍邨。房協亦正進行明華大廈、觀塘花園大廈和漁光村重建計劃。

房協保育明華 存舊物口述歷史

為傳承保育重建屋邨，房協推出「歷史文化傳承計劃」，包括社區記錄、重現舊屋邨的特色物品和展覽導賞，並率先在今年展開第二期重建的明華大廈實行。計劃分3個階段，重建前會分析大廈建築特色，透過文獻及舊刊物了解居民生活及社區變化等，並保留大廈揭幕紀念碑、麻石牆和通花牆等10多項特色物件，重建期間舉辦口述歷史等社區參與活動，重建後在屋邨重現保留的物品，並設展覽空間展出舊生活用品等。房協表示，漁光村、真善美邨、健康邨第3期等共5條重建屋邨會納入計劃。

房會：考慮屋邨獨特性 無劃一政策

房委會過去亦有保育重建屋邨，有整幢保留和僅保留建築特色兩種做法，前者例子有美荷樓，後者則如蘇屋邨。房屋署回覆稱，房委會會因應個別重建屋邨獨特性考慮保留具保育價值的元素，沒有保育每個重建屋邨的劃一政策，並稱正就華富（一）邨商場的保育事宜與古蹟辦協調和審視發展方向。

房屋署副署長（發展及建築）梁健文去年接受傳媒訪問表示，經諮詢所得，華富（一）邨商場對居民來說有一定意義。

衞翠芷表示，房委會保育重建屋邨政策較零碎，應有系統為每條重建屋邨定立文物保育管理方案，因應屋邨歷史價值、建築特色、社會價值和特殊建築技術因素評估並制訂保育方案，選取保育的建築特色部分甚至整幢建築，強調要保育屋邨靈魂，口述歷史非常重要。她說，華富邨的「小社區」設計具開創先河，建議保留部分商場或多層停車場，而屋邨天井設計亦劃時代，可考慮保留幾層大廈展現天井，但亦稱華富邨殘舊，復修保留具難度。

林雲峯倡保留一幢 變社區用途

房委會建築小組前主席林雲峯相信，隨着前港督麥理浩十年建屋計劃已屆50年，屋邨重建會增加，建議重建時保留一幢建築並改作社區用途等，「牛下（牛頭角下邨）全拆掉，很可惜」。他認為，華富邨、蘇屋邨和彩虹邨等甚具建築特色，其中華富邨的社區規劃先進，建築設計配合環境，應保留建築讓後人觀賞。他相信樓宇佈局可遷就，不減重建樓面，並謂以口述歷史和錄像保育建築並不足夠，「連門檻都不到」。

保育師：歷史建築評級偏重建築美學

建築文物保育師張家榮表示，本港歷史建築評級制度偏重建築美學，但公共屋邨的保育價值在於社會價值，古諮會亦未能為委員提供整全的建築歷史背景，令屋邨價值更易遭忽略而拆卸。

明華大廈重建計劃曾被城規會要求保留一座大廈，房協反建議設立保育公園展示集體回憶。

（城市保育）