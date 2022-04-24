警追20公里一度擎槍 拘涉狂駕藥駕司機

30歲姓袁男司機事後被黑布蒙頭，押至七人車旁調查，據了解其毒品快測對冰毒呈陽性，而七人車事後車頭損毁，被揭行車證過期逾半年。袁涉嫌6罪被捕，包括狂亂駕駛、在藥物影響下駕駛、駕駛時沒有第三者保險、駕駛未獲發牌照車輛、駕駛時沒有駕駛執照、未能出示身分證明文件。案件交將軍澳警區重案組第二隊跟進。

前晚11時許，交通警在牛池灣龍翔道近龍池徑對開，發現涉事七人車違例越過雙白線，警員示意司機停車受查，惟對方反加速沿清水灣道往西貢逃去，警員遂驅車追捕，至清水灣銀岬路時，警車與一輛的士相撞，無人受傷。

警長捱撞輕傷 女乘客在逃

涉事七人車續沿清水灣道駛至布袋澳村路時撞到一輛私家車，尾隨警車追至，警員下車截查，此時七人車突然倒駛，撞及兩輛警車及一名警長，其間有警員口頭警告不果，一度拔出佩槍戒備。

七人車不顧警告續逃去，至大坳門路近清水灣二灘對開時「自炒」，司機棄車逃跑，在400米外被休班警制服，七人車上女乘客則乘的士逃去。捱撞警長肩膊輕傷，送院治理。