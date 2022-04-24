譚：不少選委盼重設中策組 設副司長否「賣關子」

本報日前報道李家超選舉廣告遲交同意書，譚耀宗解釋是「有時心急想畀公眾知悉」，提交表格有所延誤，團隊已檢討，並提醒同事須特別留意，冀外界諒解。至於李家超遭美國制裁是否影響經費籌募，譚說競選團隊會接收個人、組織及團體捐款，並按選舉法例及指引行事。

譚又說，隨着疫情緩和及社交限制放寬，李家超將更多落區與市民交流，包括探訪及面對面交流。他說疫情下仍有不少限制，安排上不如疫情前容易，希望公眾體諒探訪活動的不足。

主席團成員問主席團是否花瓶

譚：沒這樣理解 愈多人支持愈好

李家超競選辦顧問團及主席團成員達148人，當中不乏政商界重量級人物，譚耀宗昨在now《大鳴大放》中，被主席團成員之一的主持胡定旭問到，主席團和顧問團是否只是花瓶。譚說競選團隊沒有這樣理解，也沒有這樣的出發點，指過往特首選舉都有類似組織，重申選舉定必希望愈多人支持愈好，特別是社會上德高望重、有影響力的人，「增加自己支持度，鼓勵自己，也能給人信心」。

至於通關問題，譚耀宗說未與李家超認真商討過，他相信李在通關工作有經驗和能力，李知道如何做可令內地接受，達成目標。