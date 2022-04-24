李政綱述方向原則 房策聚焦架構加速 譚耀宗：難鉅細無遺石破天驚

李今落區探基層訪新家園協會

李家超擬本周公布政綱，他早前表明傾向接納現屆政府提出的政府架構重組建議，包括分拆運輸及房屋局為「房屋局」及「運輸及物流局」，並由政務司長轄下撥至財政司長轄下。譚耀宗昨在now《大鳴大放》稱，李的政綱難寫得太細緻，因需待當選後與施政團隊再商量。譚相信政綱較為方向性及原則性，「你不能說完，當選後才說不行，別人對你有期望，會失望」。

譚透露政綱會提及一些主要部分，包括如何提升管治、應變能力，以至房屋、經濟方面的大方向。問到政綱會否有令人眼前一亮的政策，特別是房屋方面，譚稱很多政策已反覆討論多時，難以石破天驚，「希望在架構、人的方面『下工夫』，可加快速度」。

李家超參選至今鮮有提及房屋政策，本月13日他在無採訪安排下以視像會見地產、工程、建測規園界別選委，會後表示收到很多中長期解決土地房屋問題的意見；又呼籲各界若有短期或即時解決土地房屋問題的意見可提出。當日與會的建測規園界選委何鉅業說，現時覓地建屋程序分散在不同政策局，由不同司長管轄，過程中無人決策，只有協調，導致進度緩慢。他認為運房局分拆後仍需處理統籌、決策的問題，建議可新設副司長負責，同時下放權力給署級首長擔當推動角色，並增設類似私人發展商的「項目經理」角色。

民建聯房屋事務發言人、立法會議員陳學鋒說，目前公屋3年上樓的責任落在房委會上，認為應納入政府作政綱，各政府部門才會配合。他舉例房協角色被淡化，認為房協、市建局等的關係和角色應理順。

林筱魯：縮造地時間需政治行政配合

立法會議員林筱魯認為，單透過修例壓縮法定流程，對縮短造地時間作用不大，政治及行政層面亦要配合，在頂層定下政策目標，讓各部門跟隨。他說目前採購程序繁冗，舉例過渡房屋計劃由不同營運機構各自招標，有違想加快提供臨時房屋的目標，政府應統籌招標。

明報記者

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