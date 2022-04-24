灣仔暴動11人罪成 官：默站現場也屬參與

攜防毒面罩索帶等 裁藉現身鼓勵暴動

案件押後至5月7日判刑，以待索取報告，其間被告須還押。

11名被告介乎18至32歲，依次為仇銘芝、梁耀文、黎樂恆、何高僑、梁偉楓、林永聰、張鳳嬌、岑朗賢、蘇朗豪、余雪菁及梁思婷，同被控於2019年10月6日暴動。第2、4、6至8、10及11被告另被控在身處非法集結時使用蒙面物品罪；第9被告則涉在公眾地方管有攻擊性武器罪。

法官林偉權應辯方要求，先為未年滿21歲的3名被告岑朗賢、林永聰和余雪菁索取教導所報告，另為曾接受手術的梁思婷索取背景及醫療報告，全部被告還押候判。

林官裁決稱，當日下午5時許，約500人在軒尼詩道聚集堵路，有人以鑽地車破壞路面，有人遭汽油彈擲中着火，也有人鏈傳遞物資。警方曾發射催淚彈，及後推進追截示威者，10分鐘之內在相距暴動前線200多米的中國銀行外制服11名被告。

林官逐一分析被告佩戴及攜有的物品，包括防毒面罩、護目鏡、頭盔、索帶和生理鹽水等，認為是屬於暴動者的裝備，一般人平常不會隨身攜帶，而被告未能證明有相關需要。林官又提到，梁耀文被搜出水槍和通渠水，認為他打算把通渠水注入水槍傷人和破壞。

另外，梁偉楓自辯稱獲友人誠邀到附近酒吧協助裝修，林官反駁，該友人作供稱不了解裝修工程，單位租戶也不知情，不接納梁偉楓和友人的證供，指梁途經現場。林官也不相信梁稱鞋襪被雨弄濕，他所攜的保鮮紙是用來包裹雙腳。

林官續稱，案發現場動亂多時，被告不是剛剛或有理由到場，推論他們撤離時因人多擠迫而墮後，未能及時離開，並遭制服。基於案情及終院判決，林官裁定各被告蓄意裝備自己，到場參與示威，他們明知並選擇成為暴動人群一分子，意圖藉現身而壯大聲威，以示鼓勵，並非湊巧路過或旁觀。

同日被捕5人去年罪脫 官不排除驅散時到場

11人被裁定暴動罪成，當中7人被裁定非法使用蒙面物品亦罪成。林官亦信納警員供稱，從蘇朗豪褲袋搜出一支雷射筆，他企圖照射警員，在公眾地方管有攻擊性武器罪成。

同日遊行另有5人去年12月被裁定暴動罪脫，使用蒙面物品罪成。區域法院暫委法官高偉雄判決時稱，即使針對眾被告的環境證供相當強，法庭不能完全排除他們是在警方驅散時到場，看到來勢洶洶而跟隨示威者跑走，法庭不能推論5人參與暴動，故不能裁定他們有終院所指的「延伸的共同犯罪計劃」，或協助示威者參與暴動。律政司就暴動罪脫上訴，其中3名被告出獄後即時被捕，押解上庭（見表）。

【案件編號：DCCC 1018/20】

（反修例風暴）