有會員提解散 記協：現難肯定去留 資深會員：官方認定政治組織 國安處曾了解「不出奇」

蒐意見至下月底 考慮6月大會問會員

陳朗昇說逾3小時會議上，平均有85人出席，高峰時有90人出席，有20多人發言。被問近日社會氣氛，作為主席有否信心讓記協繼續運作，他說不能無視過去半年發生的事，需考慮危險和風險並不時檢討，而社會變化很大，有關評估和思考每刻都在轉變，惟期望記協在可見將來會繼續運作。他說執委會已聽到不同意見，將繼續蒐集會員書面意見，包括對修改解散門檻的看法，會考慮是否在6月全年會員大會上詢問會員。至於屆時會否競逐連任主席，陳朗昇回覆查詢稱會慎重考慮，視乎家人意見和記協前景再打算。

記協在2019年反修例事件，高峰期有約800名會員，近月回落至少於500人。

有資深會員會後分析，有官方說法認定記協是政治組織，記協的言論和行為都遭人從這個角度理解，故即使警方國安處曾了解記協情况「亦不出奇」。他說，畢竟無人可觸摸到記協繼續運作的風險，一旦出事，記協的人和組織本身都「通輸」，且不知牽連有多廣泛，亦非每一個執委能承受相應代價。

有與會會員事後向本報表示，明白記協的重要，但要顧及執委安危，與其等待當局採取行動，反問為何不早一步下定決心解散，做好「善終」工作。她形容談及解散記協很沉重，但應把握組織仍有時間表態，討論應否解散或授權予執委作解散決定，即使最終決定不解散，至少在下屆執委上任前得出果斷決定。她又說，有執委不希望數十年的基業斷送在自己手中，但不能忽略他們承受的壓力，即使會員願意支持執委，自己不希望再看到有人被捕，而且執委的家人都要承受這份壓力。

有倡顧執委安危解散 「不希望再有人被捕」

另一名與會會員事後向本報稱，會員昨有機會就記協存亡發表意見，而會議討論氣氛比想像中開放，表達各自憂慮。她稱自己也有思考記協在這環境下存在的意義和價值，同時又擔心眾人安危，包括本屆和歷屆執委和主席，認為要在兩者取得平衡。她理解一時三刻未必有結論，但認同不久將來也要決定前路。

上月按職工局要求交資料 未接回覆

上屆行政長官選舉，記協曾舉辦論壇並討論《檔案法》。陳朗昇稱今年的新聞自由已成為另一個層次的問題，未知能否再次舉辦論壇，或者與行政長官候選人李家超見面，惟就查冊及司法機構控罪書資料不足等議題，現屆政府都未有理會記協，希望記協能與新政府多溝通和回應。職工會登記局年初要求記協，就組織涉嫌與《職工會條例》或會章不符的活動提供資料，陳朗昇稱已在上月8日提交相關資料，局方至今未有任何回覆或跟進。

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