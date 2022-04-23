【Emily】制裁倘涉Google地圖 陳學鋒擔心交通安全

運署稱本地Apps用政府地圖

運輸署副署長邱國鼎解釋，𠵱家政府好多程式用緊地政署嘅地圖，而「出行易」最新已轉用華為新系統「鴻蒙」。運輸署首席運輸主任何均衡亦承認，「入錶易」暫未有華為版本，營辦商正逐步開發唔同平台都用到嘅版本。但陳學鋒仲未放心，希望運輸署嘅交通安全資訊唔好只用一個地圖，話Google掌握太多信息。邱國鼎重申，本地Apps都係用本地或政府地圖及資訊，寫Apps時都會寫埋「鴻蒙」版本，強調採購時一定睇晒國內外嘅軟件。

另外，早排註冊咗「johnlee.hk」域名嘅前區議員巫堃泰喺twitter話，李家超仲用緊美國公司微軟嘅電郵，仲問微軟會點做呢？Emily有向微軟查詢，但截稿前未有回應。