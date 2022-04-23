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2022年4月23日星期六
港聞二
遲交3支持書 李競選辦：會加倍小心 稱有獲廣告當事人同意 已主動聯絡選舉處
設無人駕駛叉車搬貨 科技園先進製造業中心開幕
被凍結財產 許智峯公開警呈法庭文件 警：披露法律程序中的文件或犯藐視法庭
消防睹油麻地人踩人 人堆高1.7米 圍理大案作供 稱沒留意警方有否協助
黃大仙暴動案 官指急救員罪責相若同囚3年3月
廚師掟罐爭議認錯人 上訴駁回即時服刑
今商修會章 涉解散門檻 記協：不會即時解散
「姜牧師」否認阻差 辯方稱警員無權叫停拍攝
藍裙女涉偷麵廠老貓 主人憂貓病弱籲交還
輪換作品名稱 展館簡介網頁不一致 M+：網頁為準
漁署下周起抽查狗牌 寵物公園海濱掃晶片
老婦東院肺栓塞亡 實習醫生曾刪電腦掃描申請
隔空發疫苗豁免被通緝 北上港醫未在深圳註冊
遭僱主非禮外傭勝訴 高院促警查強迫勞役
警遏販運大麻拘41人 包括會計師5學生
收「轉介費」吞租金 街巿經理囚16月
涉為數百元潑漆收數 4少年被捕
運房局：下半年檢討港鐵票價機制
疑病發失救 獨居七旬翁倒斃「雜物屋」
尊子漫畫
【Emily】制裁倘涉Google地圖 陳學鋒擔心交通安全
【Emily】斑馬線加光環增存在感
【Emily】曬30年前准考證 前區佬朱江瑋勉DSE生
【Emily】孖生警官退休 周一鳴料升副處
【Emily】港缺席跨國會議 會上成員通過撐烏
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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